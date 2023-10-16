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Son Dakika! Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası yabancı esir var - Son Dakika

Son Dakika! Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası yabancı esir var

Son Güncelleme: 16.10.2023 22:35

Son dakika: İsrail'e 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugayları ellerinde 200 ile 250 arası yabancı esir bulunduğunu duyurdu. El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaklaşık 200 mahkumun kendi esaretinde olduğunu, 50 kişinin de diğer Filistinli gruplar tarafından tutulduğunu kaydederek, "Bunlardan 22'si İsrail'in bombardımanlarında öldü." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı operasyonunun başından bu yana ellerinde 200 ile 250 arası yabancı esir bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 200 mahkumun kendi esaretinde olduğunu, 50 kişinin de diğer Filistinli gruplar tarafından tutulduğunu belirten Ubeyde, "Bunlardan 22'si İsrail'in bombardımanlarında öldü." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından bölgede gerilim tırmandı. Sürpriz operasyon karşısında neye uğradığını şaşıran İsrail Gazze Şeridi'ni ablukaya aldı. İsrail'in saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan da açıklama geldi.

"ELİMİZDE 200 İLE 250 ARASI ESİR VAR"

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arası yabancı esir bulunduğunu açıkladı. Yaklaşık 200 mahkumun kendi esaretinde olduğunu, 50 kişinin de diğer Filistinli gruplar tarafından tutulduğunu belirten Ebu Ubeyde, "Bunlardan 22'si İsrail'in bombardımanlarında öldü." ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİLER SİVİL HALKIMIZA VAHŞİ SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Ebu Ubeyde sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Karşımıza çıkamayan işgalciler, sivil halkımıza karşı vahşi saldırılar gerçekleştiriyor. Elimizde farklı milletlerden İsrailli olmayan bir grup tutuklu da var. Onları misafir olarak görüyoruz. Saha koşulları izin verdiğinde serbest bırakacağız.

"GAZZE TOPRAKLARI MEZARINIZ OLACAK"

Karadan giriş tehditlerinden korkmuyoruz. Hazırız. Gazze toprakları sizi yutacak ve mezarınız olacak. İşgalcilere karşı tepki göstermek için ayağa kalkan her silaha, her sese, her kaleme selamlarımızı iletiyoruz."

Aksa Tufanı, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika! Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası yabancı esir var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası yabancı esir var - Son Dakika
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