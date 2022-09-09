İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak - Son Dakika
Üye Girişi

İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak

09.09.2022 20:11
İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak

96 yaşındaki annesi Kraliçe II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından İngiltere tahtının yeni sahibi olan III. Charles, halka ilk seslenişinde, annesinin çok büyük adanmışlık gösterdiğini belirterek, "Ben de aynısını yapma noktasında size vaadimi sunuyorum. Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak. Sizlere saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim hayatım boyunca yaptığım gibi" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu Balmoral Kalesi'nde dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından başkent Londra'ya geçen tahtın yeni sahibi III. Charles, halka ilk kez seslendi.

"BÜTÜN HAYATINI GÖREVİNE ADAMIŞTI"

Annesi II. Elizabeth hakkında sözlerine başlayan Charles, "Bu onun temeldeki kişisel adanmışlığıydı. Bütün hayatını buna adamıştı. Fedakarlıklar yaptı görevi için. Adanmış bir şekilde hizmet etti, geri adım atmadı. İlerleme zamanlarında, değişim zamanlarında, kutlama zamanlarında ve üzüntü zamanlarında, kayıp zamanlarında hep bu ruhla hizmet etti. Hayatı boyunca geleneğe bağlılığını gördük. Ve tabii ki ilerlemeyi de hep göz önünde bulundurdu. Ülkemizi, ulusumuzu daha ileri taşımaya çalıştı. Onun ortaya koymuş olduğu adanmışlık esasında hizmetinin sembolü oldu. Majesteleri, kraliçe hem insan olarak ve halkı için en iyisini yapan hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Annemin anısını ve hayatını adamış olduğu bu hizmeti her zaman yaşatacağım." dedi.

III. Charles'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim değerlerimiz her zaman için varlığını sürdürecek. Görevimiz de devam edecek. Özellikle İngiltere Kilisesi ile olan bağlantımız, bağlılığımız, ilişkimiz devam edecek. Bu imanla, inançla başkalarına yardıma devam edeceğimiz. Özgürlük, gelenek ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak parlamenter hükümet temelinde çalışmalarımız devam edecek.

"YENİ SORUMLULUKLAR ALIYOR OLACAĞIM"

Kraliçe çok büyük adanmışlık gösterdi ben de aynısını yapma noktasında size vaadimi sunuyorum. Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak. Birleşik Krallık'ın neresinde yaşarsanız yaşayın, dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim hayatım boyunca yaptığım gibi. Elbette yeni sorumluluklar alıyor olacağım, hayatım değişecek. Benim için zamanımı ve enerjimi bugüne kadar yaptığım gibi hayır işlerine ayırabileceğimi zannetmiyorum, çünkü sorumluluklarım değişiyor. Bu işi başkalarına bırakıyor olacağım. Ailem için de çok şey değişecek. Sevgili eşimin bana olan desteğine güveniyorum.

"VELİADIMIZ WİLLİAM, İSKOÇYA TAHTININ SAHİBİ OLACAK"

70 sene önce annem tahta çıktı kraliçe olarak. Şimdi benim eşim, kralın eşi kraliçe sıfatıyla benimle olacak. Veliahdımız William da İskoçya tahtının sahibi olacak. O da gereken sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. 50 yıldan bu yana yapmış olduğum işleri şimdi William yapacak.

"1 HAFTA İÇERİSİNDE KRALİÇE'NİN DEFİN TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Henry ve Megan, onlar da kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. 1 hafta içerisinde ulus olarak, İngiliz Uluslar Topluluğu ve küresel toplumu olarak bir araya geleceğiz ve Kraliçe'nin defin törenini gerçekleştireceğiz. Onun ortaya koymuş olduğu örneğin ışığında onu anacağız. Ailem adına samimiyetle ve cani yürekten göndermiş olduğunuz dileklere teşekkür etmek istiyorum. Sevgili anneme... Sen artık ebedi yolculuğuna çıktın ve ben sadece şunu söylemek istiyorum; teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgin ve adanmışlığın için ailemize ve ulusumuza o kadar güzel hizmet ettin ki uzun yıllar boyunca, melekler ebedi istirahatinde seninle olsun"

YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak - Son Dakika


Son Dakika
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
18:35 İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 20:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement