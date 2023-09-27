Son Dakika: Irak'ta bir düğün salonunda yangın! En az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika: Irak'ta bir düğün salonunda yangın! En az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 27.09.2023 08:06

Son dakika: Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul kenti Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında en az 113 kişinin öldüğünü 150 kişinin yaralandığını söyledi.

Son Dakika: Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda yangın! 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

İÇERİDE 800 KİŞİ BULUNUYORDU

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika: Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda yangın! 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

BİLANÇO KISA SÜREDE AĞIRLAŞTI

Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Son Dakika: Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda yangın! 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

Son Dakika: Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda yangın! 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

DÜĞÜN SALONUNDA BÜYÜK PANİK

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.

Son Dakika: Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda yangın! 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı
Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış

Musul, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Irak'ta bir düğün salonunda yangın! En az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Irak'ta bir düğün salonunda yangın! En az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı - Son Dakika
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