İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu

08.09.2022 20:57

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Kraliçe'nin ölümünün ardından tahtın yeni sahibi Prens Charles oldu.

Buckingham Sarayı, 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine kraliyet ailesinin üyelerinin yanına koştuğu İskoçya'daki yazlık ikametgah Balmoral Kalesi'nde öldüğünü duyurdu. Kraliçe'nin ölümü, "Londra Köprüsü yıkıldı" parolasıyla duyuruldu.

ÖĞLEDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

PRENS CHARLES KRAL OLDU

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

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Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu - Son Dakika


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