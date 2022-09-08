İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu

Buckingham Sarayı, 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine kraliyet ailesinin üyelerinin yanına koştuğu İskoçya'daki yazlık ikametgah Balmoral Kalesi'nde öldüğünü duyurdu. Kraliçe'nin ölümü, "Londra Köprüsü yıkıldı" parolasıyla duyuruldu.

ÖĞLEDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

PRENS CHARLES KRAL OLDU

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.