MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer/Laşer Kod Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

2015 YILINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre Burhan Piçak'ın 2015 yılında Diyarbakır/ Lice'den Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/ YPG'ye katıldığını, Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

SUİKAST BİRİMİNİN SÖZDE KOMUTANI

Teröristin 2019-2020 yıllarında Suriye/ Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği Akabinde Irak/Musul/Sincar'da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.