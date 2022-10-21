MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

21.10.2022 10:01

MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer/Laşer Kod Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

2015 YILINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre Burhan Piçak'ın 2015 yılında Diyarbakır/ Lice'den Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/ YPG'ye katıldığını, Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Son Dakika! MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak'ı Kuzey Irak'ta yakalayıp Türkiye'ye getirdi

SUİKAST BİRİMİNİN SÖZDE KOMUTANI

Teröristin 2019-2020 yıllarında Suriye/ Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği Akabinde Irak/Musul/Sincar'da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

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MİT, Kuzey Irak/Sincar'da faaliyet yürüten terörist Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi MİT, Kuzey Irak/Sincar'da faaliyet yürüten terörist Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi MİT, PKK/KCK'nın sözde suikast birimi komutanını Türkiye'ye getirdi MİT, PKK/KCK'nın sözde suikast birimi komutanını Türkiye'ye getirdi

PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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