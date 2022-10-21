Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer/Laşer Kod Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.
Edinilen bilgiye göre Burhan Piçak'ın 2015 yılında Diyarbakır/ Lice'den Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/ YPG'ye katıldığını, Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Teröristin 2019-2020 yıllarında Suriye/ Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği Akabinde Irak/Musul/Sincar'da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Son Dakika › Dünya › MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika