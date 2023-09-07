MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Son Güncelleme: 07.09.2023 10:29

Son dakika! MİT, PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemdeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek PKK terör örgütüne ağır bir darbe indirdi. Suriye Rumeylan'a düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK/ YPG'nin para trafiğini yöneten ve terör arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir öldürüldü.

SURİYE'YE OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde finans sorumlusu "Rojna" kod adlı Zülfiye Binbir'i Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi

ZÜLFİYE BİNBİR HEDEF OLARAK BELİRLENDİ

MİT'in yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de elde ettiği maddi imkanlarla bölgede yeni unsurlar devşirerek, sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık verdiği belirlendi. PKK/YPG'nin planını sekteye uğratmak için harekete geçen MİT, Suriye Kamışlı'da bulunan örgütün sözde finans sorumlusu "Rojna" kod adlı Zülfiye Binbir'i hedef olarak belirledi.

Son Dakika! MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi

YEŞİL KATEGORİDE YER ALIYORDU

Teröristin temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve veriler ışığında operasyon kararı aldı. MİT, terör arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Zülfiye Binbir'i düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi

KAYMAKAM ADAYININ KAÇIRILMASI EYLEMİNİ ORGANİZE ETMİŞ

Türkiye'de uzun yıllar faaliyet gösteren ve sayısız eylemde yer alan Zülfiye Binbir'in 2011 yılında Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye'deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altında olduğu bildirildi.

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Son Dakika Dünya MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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