NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilşkin Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir stratejik hata yaptığını söyledi.

Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer bir savaşı kazanamaz. Putin'in açıklamaları savaşın istediği yönde gitmediğini gösteriyor. Saldırıya uğrayan ülkeleri savunmak meşrudur" dedi.



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