NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz

21.09.2022 16:08

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya lideri Putin'in kısmi askeri seferberlik ilan etmesinin ardından yaptığı, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız." açıklamasına tepki gösterdi. Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilşkin Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir stratejik hata yaptığını söyledi.

Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer bir savaşı kazanamaz. Putin'in açıklamaları savaşın istediği yönde gitmediğini gösteriyor. Saldırıya uğrayan ülkeleri savunmak meşrudur" dedi.

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Jens Stoltenberg, Rusya, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

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