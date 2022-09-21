Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor - Son Dakika
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Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor

21.09.2022 10:09

Ukrayna Başkan Yardımcısı Podolyak, Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu karar savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor. Putin'in amacı savaşın suçunu üzerinden atmak ve kötü giden ekonomiyi Batıya bağlamak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar aylardır sürerken, Rus lider Putin bugün ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Putin, "Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor, bizim hedefimiz Donbas'ın özgürleştirilmesi. Batı bize karşı nükleer şantaj yapıyor. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" dedi. Rus lider Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi. Putin, toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını aktardı.

"PUTİN'İN AMACI SUÇU ÜZERİNDEN ATMAK"

Seferberlik kararının ardından tepkiler de gelmeye başladı. Ukrayna Başkan Yardımcısı Podolyak, "Bu karar savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor. Putin'in amacı savaşın suçunu üzerinden atmak ve kötü giden ekonomiyi Batıya bağlamak" dedi.

İNGİLTERE: CİDDİYE ALINMASI GEREKİR

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan Sky News'e yaptığı açıklamada Rusya'nın ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Keegan, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.

ALMANYA: KÖTÜ VE YANLIŞ BİR GELİŞME

Almanya Ekonomi Bakanı ise kısmi seferberlik kararını kötü ve yanlış olarak tanımladı. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" dedi.

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