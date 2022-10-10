Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor

10.10.2022 08:35

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama meydana geldi. Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna'nın bombalı saldırısıyla zarar görmesinden sonra Kiev'in ağır şekilde bombalanarak intikam alınacağı iddia edilmişti.

Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Rusya'nın, "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi.

PUTİN İNTİKAM PLANI YAPTI

Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de intikam planları yapmaya başladı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), ülkedeki 11 havalimanındaki uçuş yasağının16 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı. Rusya'nın bu hamlesi Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İddialara göre Kremlin, Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalayacaktı.

3 PATLAMA BİRDEN OLDU

Aradan birkaç gün geçti ve korkulan oldu. Putin'in emriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar patladı. Şehirde 3 patlamanın yaşandığı ve binalardan dumanların yükseldiği öğrenildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi. Öte yandan patlamaların ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor - Son Dakika
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