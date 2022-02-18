Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.
Bu iddianın ardından Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentindeki hükümet binasının yakınlarında patlama meydana geldi. Patlayan aracın Donetsk komutanı Denis Sinenkov'a ait olduğu belirtilirken, Sinenkov'un o esnada araçta olmadığı belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, Donetsk merkezindeki patlamadan sonraki ilk dakikaların görüntülerini paylaştı.
Bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar aldıklarını ifade eden yetkililer, "eli silah tutan" erkeklerin ise bölgede kalmalarını talep etmişti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti adlı bölgenin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin tahliyesini Rusya'nın kabul ettiğini ve öncelikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların tahliye edileceğini belirtmişti. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bir başka bölge olan Luhansk Halk Cumhuriyeti de vatandaşlarına tahliye emri verdi.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Rusya yanlısı güçler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.
Son Dakika › Dünya › Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama! - Son Dakika Dünya