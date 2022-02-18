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Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama! - Son Dakika

Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!

18.02.2022 19:32

Son dakika: Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk şehrinde büyük bir patlama yaşandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bu iddianın ardından Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentindeki hükümet binasının yakınlarında patlama meydana geldi. Patlayan aracın Donetsk komutanı Denis Sinenkov'a ait olduğu belirtilirken, Sinenkov'un o esnada araçta olmadığı belirtti.

İLK GÖRÜNTÜLER

Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, Donetsk merkezindeki patlamadan sonraki ilk dakikaların görüntülerini paylaştı.

ELİ SİLAH TUTANLARIN BÖLGEDE KALMASINI İSTEMİŞLERDİ

Bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar aldıklarını ifade eden yetkililer, "eli silah tutan" erkeklerin ise bölgede kalmalarını talep etmişti.

YAŞLILAR VE KADINLAR TAHLİYE EDİLECEK

Donetsk Halk Cumhuriyeti adlı bölgenin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin tahliyesini Rusya'nın kabul ettiğini ve öncelikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların tahliye edileceğini belirtmişti. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bir başka bölge olan Luhansk Halk Cumhuriyeti de vatandaşlarına tahliye emri verdi.

RUSYA YANLILARI İKİ AYRI BÖLGE OLUŞTURMUŞTU

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Rusya yanlısı güçler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.

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