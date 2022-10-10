Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşı cumartesi günü tekrar alevlendi. Ukrayna hafta sonu Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nü bombaladı. Rusya için stratejik öneme sahip olan köprünün hasar görmesi sonrasında Putin'in intikam planları yaptığı öne sürüldü. Bu sabah ise tahmin edildiği gibi Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i art arda bombaladı.

KENTTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu. Ölü ve yaralılarımız var" açıklamasını yaptı.

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