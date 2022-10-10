Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler - Son Dakika
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Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler

10.10.2022 09:52

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşı cumartesi günü tekrar alevlendi. Ukrayna hafta sonu Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nü bombaladı. Rusya için stratejik öneme sahip olan köprünün hasar görmesi sonrasında Putin'in intikam planları yaptığı öne sürüldü. Bu sabah ise tahmin edildiği gibi Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i art arda bombaladı.

KENTTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu. Ölü ve yaralılarımız var" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Zelenski'den saldırı sonrası ilk açıklama: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları öldürdüler

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YORUMLAR (1)
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Son Dakika Dünya Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler - Son Dakika
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