Yunan basını yazdı: Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile olan gerilimi masaya yatıracak - Son Dakika
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Yunan basını yazdı: Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile olan gerilimi masaya yatıracak

20.09.2022 07:58

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, BM 77'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta; Türkiye'ye karşı diplomatik kanalları kullanarak, dünya liderleriyle Türkiye'yle yaşanan gerilimi konuşacağını yazdı.

Amerikan haber kanalı CNN International'in Yunanca edisyonu CNN Greece, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı kapsamında, dünya liderleriyle Türkiye'yle yaşanan gerilimi konuşacağını yazdı.

"ATİNA İKİ YÖNLÜ BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİ"

Türkiye'nin hakkını savunan girişimlerini "Türk provokasyonu" olarak nitelendiren CNN Greece, " Atina, komşusuyla ilişkilerindeki yeni krizle başa çıkmak için iki yönlü bir yaklaşım benimsedi" ifadesini kullandı; "Yunan hükümeti bugün New York'ta Türk provokasyonu hakkında bir bilgilendirme kampanyası başlatırken, Miçotakis ve Dendias, sürekli yükselen Türk söylemine diplomatik bir cevap vermeye hazırlanıyor."

"STARTI MACRON'LA VERDİ"

CNN Greece, Miçotakis'in, "Bir yandan Türk siyasetçilerinin savaş çığlıklarını ve anekdotsal açıklamalarını cevapsız bırakmazken, diğer yandan konuyu her fırsatta uluslararası arenaya taşıdığını" yazdı. Miçotakis'in bu yönteme; Macron'la görüşmeyle start verdiği belirtilen haberde, "Edinilen bilgiye göre Başbakan, Yunanistan'ın bölgede istikrarın direği olmasının yanı sıra güvenilir bir müttefik ve ortak olarak rolüne odaklanacak" denildi.

ERDOĞAN'DAN SONRA HİTAP EDECEK

Haberde Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra BM Genel Kurulu'na hitap edeceği ve bunun Yunan Başbakan'a cevap hakkı tanıyacağı aktarıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan basını yazdı: Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile olan gerilimi masaya yatıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan basını yazdı: Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile olan gerilimi masaya yatıracak - Son Dakika
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