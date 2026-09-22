SPD\'li Karaahmetoğlu, Eralp\'le gurur duydu, AfD\'nin MV\'de yüzde 38,2\'sine değindi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerini değerlendiren Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Elif Eralp'in başarısını kıskandığını, ama bir Türk olarak gurur duyduğunu söyledi. Sağcı parti AfD'nin yükselişine dikkat çeken Karaahmetoğlu, demokratik partilere seçmenle aralarındaki mesafeyi sorgulama çağrısında bulundu.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçim sonuçlarını değerlendirdi. Karaahmetoğlu, sonuçların Almanya siyasetindeki dengelerin değiştiğini gösterdiğini belirterek, demokratik partilerin seçmenle arasındaki mesafeyi sorgulaması gerektiğini söyledi.

Berlin'de Sol Parti'nin Elif Eralp öncülüğünde elde ettiği başarıya dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Bir sosyal demokrat olarak Elif Eralp'in başarısını elbette kıskanıyorum. Ama Türk ve göçmen kökenli biri olarak onunla gurur duyuyorum" dedi.

Eralp'in başarısının önemli bir mesaj taşıdığını belirten Karaahmetoğlu, seçim kazanmak için sağa yaklaşmanın, göçmenleri hedef göstermenin veya göç üzerinden korku üretmenin gerekli olmadığını ifade etti. Karaahmetoğlu, Eralp'in kendi kimliğinden geri adım atmadan insanların gerçek sorunlarını merkeze aldığını ve geniş kesimlere ulaşabildiğini söyledi.

Mecklenburg-Vorpommern'de AfD'nin yüzde 38,2 ile birinci parti olmasına da değinen Karaahmetoğlu, AfD'ye verilen oyların tamamının "protesto oyu" olarak açıklanamayacağını belirtti. Karaahmetoğlu, "Bir siyasi hareket bir eyalette neredeyse her on seçmenden dördünün oyunu alıyorsa, karşımızda yalnızca geçici bir protestodan ibaret olmayan ciddi bir siyasi gerçeklik vardır" dedi.

Demokratik partilerin yalnızca "AfD nasıl durdurulacak" sorusuna odaklanmaması gerektiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, "Önce kendimize şu soruyu sormalıyız: İnsanlar neden bizden uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Berlin'de SPD'nin yüzde 12,1 oy almasını parti açısından "açık bir uyarı" olarak değerlendiren Karaahmetoğlu, sosyal demokrasinin çalışanların, ailelerin, gençlerin ve emeklilerin günlük sorunlarına somut çözümler üretmesi gerektiğini söyledi.

Devletin vatandaşın karşısına geciken veya ulaşılması zor bir yapı olarak değil, sorun çözen bir kurum olarak çıkması gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, "Güven, açıklamalarla değil; insanların hayatında görülen sonuçlarla yeniden inşa edilir" dedi.

AfD'nin yükselişine karşı bu partinin söylemlerini taklit etmenin çözüm olmadığını savunan Karaahmetoğlu, demokratik siyasetin kendi güvenilirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Karaahmetoğlu, insanların gerçek sorunlarının çözülmesi ve AfD'nin demokratik kurumlara yönelik tutumunun açık biçimde anlatılması gerektiğini belirterek, bu tartışmaya öncülük etmeye devam edeceğini söyledi.