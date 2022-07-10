Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı - Son Dakika
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Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı

10.07.2022 12:16

Sosyalist hükümetin yönettiği Sri Lanka'da ülke ekonomisinin çöktüğünün açıklanması sonrasında sokağa çıkan on binlerce eylemci, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını işgal etti. Halkın başkanlık sarayını basmasının ardından Başkan Rajapaksa dahil başbakan ve parlamento başkanı dahil çok sayıda devlet yetkilisi istifa kararı almıştı. Son gelen görüntülerde öfkeli halkın Rajapaksa'nın başkanlık sarayında sakladığı tomar tomar paralara el koyduğu görüldü.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka'da sokaklar karıştı. Binlerce protestocu ülkede hayat şartlarını protesto için Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık sarayını işgal etti.

Sri Lanka'da başkanlık sarayını işgal eden protestocular, binanın içinde tomar tomar para buldu

YATAĞINA YATIP HAVUZUNDA YÜZDÜLER

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yatağına yatan, havuzunda yüzen ve sarayın mutfağında yemek yiyen binlerce eylemciye ait yeni bir video daha servis edildi.

Sri Lanka'da başkanlık sarayını işgal eden protestocular, binanın içinde tomar tomar para buldu

BAŞKANLIK SARAYINDA TOMAR TOMAR PARA BULUNDU

Sosyal medyaya düşen görüntülerde başkanlık sarayını işgal eden protestocuların Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sakladığı paralara el koydukları anlar yer aldı. Yerel basına göre toplamda 17.8 milyon ele geçirildi.

Sri Lanka'da başkanlık sarayını işgal eden protestocular, binanın içinde tomar tomar para buldu

"İSTİFA KARARI ÜLKEDE BARIŞÇIL BİR İKTİDAR DEVRİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINDI"

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın dün başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu. Rajapaksa'nın ise Çarşamba günü istifa edeceğini söyleyen Abeywardena, "İstifa kararı ülkede barışçıl bir iktidar devrini sağlamak için alındı. Vatandaşlardan barışın korunmasını talep ediyorum" dedi.

Sri Lanka'da başkanlık sarayını işgal eden protestocular, binanın içinde tomar tomar para buldu

BAŞBAKAN WICKREMESINGHE İSTİFASINI DUYURDU

Protestocuların başkanlık konutunu basmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.

Sri Lanka'da başkanlık sarayını işgal eden protestocular, binanın içinde tomar tomar para buldu

PROTESTOCULAR EVİNİ ATEŞE VERDİ

Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede öfkeli protestocular, Başbakan Wickremesinghe'nin özel konutu önünde toplanarak evini ateşe vermişti.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı - Son Dakika
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