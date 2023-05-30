İsveç'te PKK/YPG yandaşları parlamento binasına örgüt paçavrası yansıttı

Terör örgütü PKK/ YPG yandaşları, terör örgütünü simgeleyen paçavranın görüntüsünü projektörle İsveç'te parlamento binasının dış cephesine yansıttı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA HDEF ALDILAR

İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında örgütü simgeleyen bez parçasının binanın duvarına yansıtıldığı görüntüleri paylaşan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, yayınladıkları bir başka videoda da kullandıkları ifadeler ve görsellerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e yönelik provokasyonda bulundu.

TERÖR YASASINI PROTESTO EDECEKLER

Kristersson ve Billström'e yönelik hakaretlerin de bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin yakıldığı görüntüler de yer aldı. Söz konusu videoların yer aldığı paylaşımda, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasasını terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Stockholm'ün Norra Bantorget Meydanı'nda protesto edecekleri bildirildi.

TERÖR CEZA YASASI NE İÇERİYOR?