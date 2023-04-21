Sudan'da Ramazan Bayramı için 72 saatlik ateşkes ilan edildi - Son Dakika
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Sudan'da Ramazan Bayramı için 72 saatlik ateşkes ilan edildi

21.04.2023 16:38
Sudan'da Ramazan Bayramı için 72 saatlik ateşkes ilan edildi

Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Güçleri (RSF) bugün açıklama yaparak Ramazan Bayramı sebebiyle 72 saatlik bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün taraflara çağrıda bulunarak Ramazan Bayramı münasebetiyle ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Güçleri (RSF) bugün açıklama yaparak Ramazan Bayramı sebebiyle 72 saatlik bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün taraflara çağrıda bulunarak Ramazan Bayramı münasebetiyle ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Sudan ordusuyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Güçleri bugün açıklama yaparak 'uluslararası, bölgesel ve yerel mutabakatlara dayanarak, bu sabah 06.00'dan itibaren ateşkes konusunda anlaşıldığını' duyurdu. Açıklamada ateşkesin vatandaşları tahliye etmek amacıyla insani koridorların açılacağı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres dün videolu bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramı münasebetiyle 'en az' 3 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise dün, General Burhan (SAF) ve RSF'nin lideri General Hemedti ile ayrı ayrı görüştüğünü ve ateşkes çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Sudan'da Ramazan Bayramı için 72 saatlik ateşkes ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'da Ramazan Bayramı için 72 saatlik ateşkes ilan edildi - Son Dakika
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