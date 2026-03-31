Suriye Cumhurbaşkanı Londra\'da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Dün Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan Şara, bugün ise Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Şara'nın, Londra ziyareti kapsamında üst düzey İngiliz yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.