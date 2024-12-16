Suriye\'de PKK\'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi PKK/ YPG için de sonun başlangıcı oldu. Muhaliflerin operasyonlarına karşı ülkenin doğusunda varlığını korumaya çalışan PKK/YPG terör örgütünü korku saldı.

PKK ELEBAŞINDAN AKIL DIŞI AÇIKLAMA

Geçici hükümet terör örgütüne karşı operasyon sinyali verirken, PKK elebaşı Murat Karayılan'dan akıl dışı bir açıklama geldi. Örgütün propaganda kanalına konuşan Karayılan, Suriye'de PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgelerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını öne sürdü.

"HERHANGİ BİR VARLIĞIMIZ YOK"

Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgeyi "Rojava" olarak nitelendiren teröristbaşı Karayılan'ın açıklaması şu şekilde: "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur. Bizim PKK olarak ne zaman Rojava'ya gittiğimiz ve çıktığımız bellidir."

SURİYE'DE PKK/YPG'YE OPERASYON SİNYALİ

Öte yandan Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanı Hasan El Hamada Suriye'nin doğu bölgelerini kontrol altına almak için operasyon sinyali vermişti. Terör örgütü PKK'yı geçmişte ve şimdi ülkenin sırtındaki "zehirli hançer" olarak tanımlayan Hamada, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." demişti.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş- Şara Colani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını vurgulamıştı.