Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok

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Suriye'de rejimin devrilmesiyle zor günler yaşayan terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan yaptığı açıklamada, ''PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur.'' dedi. Açıklamanın, HTŞ lideri Colani'nin PKK/YPG'ye yönelik operasyon sinyalinin ardından gelmesi dikkat çekti.

16.12.2024 23:54
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi PKK/ YPG için de sonun başlangıcı oldu. Muhaliflerin operasyonlarına karşı ülkenin doğusunda varlığını korumaya çalışan PKK/YPG terör örgütünü korku saldı.

PKK ELEBAŞINDAN AKIL DIŞI AÇIKLAMA

Geçici hükümet terör örgütüne karşı operasyon sinyali verirken, PKK elebaşı Murat Karayılan'dan akıl dışı bir açıklama geldi. Örgütün propaganda kanalına konuşan Karayılan, Suriye'de PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgelerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını öne sürdü.

"HERHANGİ BİR VARLIĞIMIZ YOK"

Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgeyi "Rojava" olarak nitelendiren teröristbaşı Karayılan'ın açıklaması şu şekilde: "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur. Bizim PKK olarak ne zaman Rojava'ya gittiğimiz ve çıktığımız bellidir."

SURİYE'DE PKK/YPG'YE OPERASYON SİNYALİ

Öte yandan Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanı Hasan El Hamada Suriye'nin doğu bölgelerini kontrol altına almak için operasyon sinyali vermişti. Terör örgütü PKK'yı geçmişte ve şimdi ülkenin sırtındaki "zehirli hançer" olarak tanımlayan Hamada, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." demişti.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş- Şara Colani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını vurgulamıştı.

Suriye\'de PKK\'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok

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Son Dakika Dünya Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İSMAİL KILINÇ:
    Pkkypg Suriye’de ırakta kullanılan bir örgüttür,inanın zamanı gelince özellikle Suriye’de paçavra gibi yırtıp atacak ABD ve İsrail bunun farkındalar ama elleri mahkum sonları hüsran. 82 33 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Terörist Teröristdir iyisi kötüsü olmaz 97 8 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Nasılsa biliyorsun sonunun geldigini köpek tasmalı köpek 73 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Sonun başlangıcı. The End 45 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kacma macmak yok bum bum bum ufalayalim mi kacmak macmak yok fistanlilari oynatalam mi 32 6 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    alçak pkk silahını bırak teslim ol.. 26 3 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Allah Allah demekki bazıları arkasını yanlış yere dayamış?? 14 2 Yanıtla
  • Bülent Sanal:
    Çakallar sizi çöp torbaları siziii 9 1 Yanıtla
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