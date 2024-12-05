Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

Geniş Video İzle

Humus üzerinden Lazkiye ve Şam'ı etkileme potansiyeli nedeniyle stratejik öneme sahip olan Hama'nın da muhalif güçlere geçmesiyle köşeye sıkışan rejim unsurları, Şam'ın birçok bölgesinde, erkekleri zorla silah altına almaya başladı. Şam'ın Yelda, Beyt Sahm ve Doğu Guta bölgelerinde evlere baskınlar düzenleyen rejim, kurdukları kontrol noktalarında denetim yapıyor.

05.12.2024 18:07  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de iç savaşın başından bu yana kent merkezi ilk tümüyle Suriye rejiminin kontrolünden çıkan Hama, rejim unsurlarını köşeye sıkıştırdı. Rejim güçleri, reşit olmayan gençler de dahil, erkekleri alıkoyarak askerliğe zorluyor.

YÜZLERCE ERKEK TOPLANMA NOKTALARINA GÖTÜRÜLDÜ

Rejime bağlı askeri polis, Baas taburları ve istihbarat güçleri tarafından yapılan baskınlarda, henüz reşit olmayanların yanı sıra askerlik çağına gelmiş ya da yedek asker olan erkeklerin, evlerinden alınarak askeri tesislere ve toplanma noktalarına götürüldüğü öğrenildi. Alıkoymalar bu bölgelerde kurulan kontrol noktalarında da yapılırken, Doğu Guta'da bu yolla alıkonulan yaklaşık 1700 erkek olduğu belirtiliyor.

Suriye'de rejim köşeye sıkıştı, reşit olmayanları bile zorla silah altına alıyorlar

ÇOK SAYIDA ERKEK ZORLA SİLAH ALTINA ALINDI

Halep'in rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçmesinin ardından Halep'in köylerinden kaçarak Şam'a gidenler de rejim güçleri tarafından alıkoyuluyor. Şam şehir merkezinde çok sayıda erkeğin zorla silah altına alındığı ifade edilirken merkezde alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmuyor. Şam'ın batı ve doğu kırsalı ile güney bölgesinde 400'den fazla köy bulunuyor ve zorla silah altına alınan erkeklerin sayısının artması bekleniyor. Kaynaklar, mağdurların yaşananlara korkudan ses çıkaramadığını ve tepki gösteremediğini aktararak çocukları zorla askere alınan ebeveynlerin de rejim güçlerine karşı çıkamadığı bilgisini paylaştı.

İNSANLAR DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR

Baskınların halk üzerinde büyük korku ve endişeye neden olduğunu belirten kaynaklar, 'İnsanlar konuşmaya ya da bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Alıkoyulanlar doğrudan askeri tesislere ya da Dıreyc gibi toplama noktalarına gönderiliyor, hepsi zorunlu askerlik için alınıyor' dedi. Kaynaklar, Şam sakinlerinin de yaşananlar nedeniyle evlerinden çıkmaya çekindiğini, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını belirtti. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin, bölgede ekonomik koşulların daha da kötüleşmesine neden olduğu da ifade ediliyor.

Suriye'de rejim köşeye sıkıştı, reşit olmayanları bile zorla silah altına alıyorlar

ELE GEÇİRİLEN SON ŞEHİR HAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Suriye'nin en büyük kentlerinin, nüfus yoğunluğunun, verimli arazilerin, denize ulaşımın ve başkent Şam'ın bulunduğu batı kesimlerinde yer alan Hama, bu hattın ortasında olması nedeniyle Suriye rejimi için hem kuzey-güney hem de ülkenin kalan kesimleriyle bağlantısını sağlayan merkezi bir konumda yer alıyor. Halep'ten gelip Hama'dan geçen M5 karayolu, Humus ve ardından Şam'a ulaşarak ülkenin en büyük illerini birbirine bağlıyor. Hama'nın rejim karşıtı grupların kontrolüne girmesiyle başkent Şam'ın İdlib ve Halep'le bağlantısı da koparken, başkentin aynı zamanda rejim karşıtı grupların ilerleme istikametinde yer alması rejim açısından daha büyük bir tehlike anlamına geliyor. İç savaş boyunca Hama'nın Suriye rejimi açısından bir diğer önemi, merkezi konumu nedeniyle askeri gücünün ağırlık noktasını burada kurmuş olmasıydı. Havalimanları, silah üretim tesisleri, silah depoları gibi önemli bir altyapılar Hama ile Humus arasında konuşlandırılmıştı. Hama'nın bir diğer önemi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in memleketi olan ve ülkenin Akdeniz'e açılan kapısı durumundaki Lazkiye'ye açılan bir kapı olması. Rejim karşıtı grupların Hama'dan Humus'a ilerlemesi durumunda başkent Şam'ın bulunduğu bölgenin Akdeniz'le irtibatı kopabilir.

Suriye'de rejim köşeye sıkıştı, reşit olmayanları bile zorla silah altına alıyorlar

HAMA KATLİAMLARLA TARİHE GEÇTİ

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde, halk kitleleri ve daha sonraki aşamada ise silahlı muhalifler Hama'da oldukça etkili bir rol oynadı. Barışçıl gösterilere katılan sivillerden binlercesi rejim güçleri tarafından öldürüldü. Silahlı muhalefetin ortaya çıkmasının ardından, Hama kent merkezi kısmen rejim karşıtı grupların kontrolüne girdiği dönemler olsa da, ağır silahlara sahip rejim ordusu karşısında bu gruplar tümüyle hakimiyet sağlayamadı. Ancak Hama'nın adının katliamla özdeşleştiği asıl olaylar 1982'de cereyan etti. Şubat 1982'de dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed, Müslüman Kardeşler'e karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatarak bunu en az 30 bin sivil öldürüldüğü bir katliama çevirdi. Rejimin alıkoyduğu en az 17 bin sivilden de haber alınamadı. Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

Suriye'de rejim köşeye sıkıştı, reşit olmayanları bile zorla silah altına alıyorlar
Suriye\'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

Doğu Guta, Politika, 3-sayfa, Lazkiye, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    Buraya yaşıyoruz! ESEDİ DÜŞÜREMEYECEK BATI'NIN UŞAKLARI. SURİYE BİLDİĞİNİZ BİR YER DEĞİLDİR! BAKIN NELER OLACAK BU ALEMDE.... 10 22 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    CHP lilerideçağıracakmış yardıma 15 10 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    ESED Suriye'nin başındadır ve Melhame İ Kübra başlayacak güne kadar başındadır! Cesaretiniz varsa; HODRİ MEYDAN. HAYDİN,AMİK OVASINDA BULUŞALIM CÜMLE ALEM! Cesaretiniz varsa savaşı başlatın! Vekâlet savaşçıları . korkaklar! 5 17 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Eset insanlık suçu işliyor.moskofla beraber ülkesini haraba çevirsi. Binlerce insanını öldürdü.şimdide çocukları topa tanka silaha hedef yapacak.hani insan hakları örgütleri.ne israile nede esede sesleri çıkmiyor.ya bizdeki TC kimliği taşıyıp esed in yanında yer alanlara ne demeli.sadece kullandığı kimlik TC.gerisi zır. 12 9 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    Türkiye' gelenleri suçluyorlardı. savaşmadılar diye. orda kalanlar' nerde kahramanlığınız' savaşınya' kıçınız yiyorsa kaçmayın. esas onlar kaçıyorlar. Türkiye' ye gelenler yezit eset' in zulmunden kaçtılar savaşdan degil . 11 7 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Adam vatanını kurtarmak istiyor,bu iş zorla silah altına almak şeklinde olmaz..Buna biz Türkiye de seferberlik diyoruz.. 0 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Suriye devlet başkanı sn Beşşar Esad İsrail ve abd'nin bölgedeki şeytani planlarına karşı dik durmanın bedellerini ödüyor. maalesef BOP çukurunda olan bazı komşu ülkelerde bu siyonist-emperyalistlerin planını harfiyen uygulamanın çabası içinde. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.