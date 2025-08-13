Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. SDG elebaşı Mazlum Abdi, 10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olacaktı ancak beklenen olmadı.
Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'nin haberine göre Tişrin Barajı ile sınır kapılarının, havalimanının ve petrol ile doğalgaz sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi gibi taahhütlerini yerine getirmeyen SDG'nin İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başlaması ise bardağı taşıran son damla oldu.
Suriye hükümeti, SDG'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarına başladı. Bunun üzerine SDG, İlham Ahmed başkanlığındaki bir heyeti Şam'a gönderdi. SDG operasyonu önlemek için çaba gösterirken, Şam hükümetinin tutumunda bir değişiklik olmadı.
SDG'nin İsrail ve Fransa'dan aldığı cesaretle süreci uzatması üzerine Suriye yönetimi askeri operasyon için harekete geçti. Kapsamlı bir askeri harekata Türkiye'nin de destek verebileceği konuşulurken, SDG'nin kontrol ettiği bölgenin etrafına askeri yığınak başladı.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı - Son Dakika
