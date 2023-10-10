Suriye'den İsrail'e top atışı yapıldı, İsrail karşılık verdi

Suriye'den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.

"SURİYE'DEN ÇOK SAYIDA TOP ATEŞİ YAPILDI"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi" denildi. Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İSRAİL KARŞILIK VERDİ

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

LÜBNAN'DAKİ HEDEFLER DE VURULUYOR

İsrail ordusu, roket atışlarına karşılık Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun tank atışlarıyla Hizbullah'a ait 2 gözetleme noktasını vurduğu, Hizbullah'ın da İsrail'e ait bir aracı anti tank füzesi ile hedef aldığı ve bunun üzerine Hizbullah'a ait bir gözetleme kulesine daha helikopterle hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.