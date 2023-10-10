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Suriye'den İsrail'e top atışı yapıldı, İsrail karşılık verdi - Son Dakika

Suriye'den İsrail'e top atışı yapıldı, İsrail karşılık verdi

Son Güncelleme: 10.10.2023 23:23

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail'e çok sayıda top atışı yapıldığını ve bu saldırılara karşılık verildiğini açıkladı. Top mermilerinin bir kısmı İsrail topraklarına ulaşırken, İsrail güçleri de Suriye topraklarından atışlara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdi.

Suriye'den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.

"SURİYE'DEN ÇOK SAYIDA TOP ATEŞİ YAPILDI"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi" denildi. Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İSRAİL KARŞILIK VERDİ

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

LÜBNAN'DAKİ HEDEFLER DE VURULUYOR

İsrail ordusu, roket atışlarına karşılık Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun tank atışlarıyla Hizbullah'a ait 2 gözetleme noktasını vurduğu, Hizbullah'ın da İsrail'e ait bir aracı anti tank füzesi ile hedef aldığı ve bunun üzerine Hizbullah'a ait bir gözetleme kulesine daha helikopterle hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'den İsrail'e top atışı yapıldı, İsrail karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'den İsrail'e top atışı yapıldı, İsrail karşılık verdi - Son Dakika
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