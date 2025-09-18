Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali - Son Dakika
Dünya

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali
18.09.2025 08:38
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" söyledi. Olası bir güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu ifade eden eş-Şara, "Anlaşma, Suriye'nin hava sahası ve toprak bütünlüğünü garanti altına almalıdır" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'dan İsrail ile olası güvenlik anlaşmasına dair önemli açıklamalar geldi.

"NORMALLEŞME MASADA DEĞİL"

Suriye basınında yer alan haberlere göre; "İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" belirten eş-Şara, buna rağmen "normalleşmenin şu anda masada olmadığını" vurguladı.

Güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu söyleyen eş-Şara, "Anlaşma, Suriye'nin hava sahası ve toprak bütünlüğünü garanti altına almalıdır" dedi.

"GÜVENLİK ANLAŞMASI BAŞARILI OLURSA, BAŞKA ANLAŞMALARA DA VARILABİLİR"

İsrail ile yürütülen güvenlik görüşmelerinin sonuç vermesi halinde bunun diyaloğun devamına katkı sağlayabileceğinin sinyalini veren eş-Şara, "Güvenlik anlaşması başarılı olursa, başka anlaşmalara da varılabilir" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara, ABD'nin Suriye'ye İsrail ile güvenlik anlaşmasına varması için baskı yapmadığını ve sadece arabuluculuk rolü oynadığını da sözlerine ekledi.

SURİYE VE İSRAİLLİ BAKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismini paylaşmak istemeyen İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.

Şeybani, Dermer ve Barrack arasındaki görüşmede, İsrail'in sunduğu yeni bir güvenlik anlaşması taslağının ele alındığı aktarıldı.

Görüşme hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken anlaşmaya ilişkin ilerleme kaydedilip kaydedilmediğinin bilinmediği belirtildi.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE YENİ TEKLİF

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Amerikan Axios haber sitesi, Suriye yönetiminin "birkaç hafta önce" sunulan öneriye henüz cevap vermediğini, Şam'ın karşı bir öneri sunmak için çalıştığını ileri sürmüştü.

Şeybani, Dermer ve Barrack'ın Londra'da görüşeceği belirtilen haberde, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneriye göre, Suriye ile İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesinin yer aldığı, Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üçe bölünerek her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceğinin detaylandırıldığı kaydedilmişti.

Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği, ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçlerinin tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabileceği ifade edilmişti.

Ayrıca İsrail'in Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istediği aktarılmıştı.

Bu şartlar karşılığında İsrail'in, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ettiği belirtilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 12345678:
    bu israele sakın güvenme suriye işini saglam yap 24 3 Yanıtla
  • 12345678:
    tiyatronun figurani sara.bu herif kendini baskanminsaniyir şimdi 4 11 Yanıtla
  • 34ts6665:
    İsrail her istediğini yapıyor yaptırıyor bizde de atıp tutanlar sadece kınıyor başka da bir şey yapamazlar zaten bop eş başkanı böyle istiyor 7 1 Yanıtla
  • veysel yılmaz:
    ne bekliyorsunuz El nusra kökenli müslümanlara katliam yapan siyonistlerle anlaşma yapmak niye. Nasıl müslüman olmak anlamış değilim 6 1 Yanıtla
  • Nusret Balkan:
    hani bu suriyeyi biz destekleyip almıştık bizim bayraklarımız vardı. O zaman israil bizimle alaşıyor bu konuda ayıp ayıp 4 0 Yanıtla
