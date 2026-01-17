Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor - Son Dakika
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor

Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
17.01.2026 13:46  Güncelleme: 13:59
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında hakimiyetini genişletiyor. Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin Deir Hafer'in ardından Halep'in doğusundaki Meskene'ye ulaştığı belirtildi. Suriye ordusunun hedeflediği bölgeleri alması sonrası halk kendini sokağa attı. Sevinç gösterileri yapan vatandaşlar özgürlük sevincini meydanlarda halay çekerek kutluyor.

Suriye'de Deyr Hafir ve Meskene beldelerine giriş yapan Suriye Ordusu unsurları, halk tarafından sevinç gösterileri ile karşılandı.

SURİYE ORDUSU HEDEFLEDİĞİ YERLERİ ALDI

Suriye ordusu sabah saatlerinde, Deyr Hafir'e hakim olup Meskene'de ileryelen ordu güçleri hızla kontrolü sağlayıp nehir boyunca güney sarkarak Rakka il sınırlarına girdi. Rakka'nın Dibsi Afnan beldesini de kontrolüne alan Suriye ordusu, Rakka'nın Fırat Nehri kıyılarına uzanan güneybatı ucu çevresinde tahkimat yapıyor.

Bölgedeki AA muhabirleri, ABD savaş uçaklarının Rakka'nın güneybatısında uçuş yaptıklarını bildirdi.

Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılanıyor! Meydanlarda halay çekiliyor

ÖZGÜRLÜK SEVİNCİ MEYDANLARA TAŞTI

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonda Halep'in doğusunu kontrol altına alması sokaklarda kutlandı. Terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesiyle Suriye ordusubölgedeki vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılanıyor! Meydanlarda halay çekiliyor

200 YPG'Lİ BÖLGEDEN ÇIKTI

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu. Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılanıyor! Meydanlarda halay çekiliyor

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Son Dakika Dünya Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor - Son Dakika

