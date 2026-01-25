Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.

İLK KORİDOR TEL DAVUD KÖYÜ YAKININDA

Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.

İKİNCİ KORİDOR İSE M4 KARAYOLU ÜZERİNDE

İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.

İNSANİ VAKALARIN GÜVENLİ GEÇİŞİ SAĞLANACAK

Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.

24 ARAÇLIK KONVOY HALEP'TEN YOLA ÇIKTI

Öte yandan Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab'a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy Halep'ten yola çıktı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Aynularab'a gönderildi. Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Aynularap'ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi. Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep'ten yola çıktığını, Aynularab'a ulaştırılacağını belirtti.