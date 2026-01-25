Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı - Son Dakika
Dünya

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
25.01.2026 15:24  Güncelleme: 15:48
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Haber Videosu

Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.

İLK KORİDOR TEL DAVUD KÖYÜ YAKININDA

Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

İKİNCİ KORİDOR İSE M4 KARAYOLU ÜZERİNDE

İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

İNSANİ VAKALARIN GÜVENLİ GEÇİŞİ SAĞLANACAK

Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

24 ARAÇLIK KONVOY HALEP'TEN YOLA ÇIKTI

Öte yandan Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab'a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy Halep'ten yola çıktı.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Aynularab'a gönderildi. Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Aynularap'ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi. Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep'ten yola çıktığını, Aynularab'a ulaştırılacağını belirtti.

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan siviller için insani koridor açılacağını duyurmuştu. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23:00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Suriye, Güncel, Rakka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı - Son Dakika
