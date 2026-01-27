Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü - Son Dakika
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
27.01.2026 13:38
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye\'nin yanı başında tarihi görüntü
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin çekildiği bölgelerde ele geçirdiği zırhlı araç ve ağır silahları aktif olarak sahaya sürerek çatışma hattındaki askeri dengeyi yeniden şekillendirmeye başladı.

Suriye ordusu, Haseke'nin Şeddadi bölgesinde YPG/SDG unsurlarının çekilmesinin ardından terk edilen T-55 ve T-62 tankları ile ABD yapımı MaxxPro MRAP zırhlı araçlar dahil çok sayıda askeri teçhizatı ele geçirdi. Bu araçların Suriye ordusunun sahada aktif operasyonlarda kullanılacağı belirtiliyor. SDG'nin bölgeyi terk ettiği üslerdeki ekipman, örgütün geri çekilirken ardında bıraktığı savaş malzemeleri arasında yer aldı.

MUHAREBE TANKLARI VE ZIRHLI TAŞIYICILAR

Ele geçirilen zırhlı araçlar ve tanklar arasında T-55 ve T-62 gibi eski Sovyet dönemi ana muharebe tankları ile MRAP sınıfı zırhlı taşıyıcılar bulunuyor; bu tür araçlar SDG tarafından yıllar içinde hem elde edilen hem de dış kaynaklı desteklerle envantere sokulmuştu.

SAHAYA SÜRDÜLER

Bu gelişme, Suriye ordusunun SDG ile sürdürülen çatışmaların yoğunlaştığı kuzey ve doğu bölgelerdeki ilerleyişiyle aynı zamana denk geliyor. Ordunun stratejik noktalarda kontrolü sağlamaya çalıştığı operasyonlarda, ele geçirilen bu askeri teçhizatın sahadaki mevcut kuvvetlere takviye olarak sahada konuşlandırılması bekleniyor.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar, Halep ve çevresindeki mahallelerde de sürüyor. Bu operasyonlarda ordunun ilerlediği bildiriliyor; örgütün bazı bölgelerde çekildiği ancak çatışmaların zaman zaman devam ettiği kaydedildi.

Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, YPG, Son Dakika

Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • As81855655 As81855655:
    komşumuza hayırlı olsun.ganimet iyidir. 14 11 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bunlar nerden aldi bu tanklari tabiki malum ülkeden 17 3 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bozulana kadar kullanın sonrasında parça tedariki olmaz 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü - Son Dakika
