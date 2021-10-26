Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi itiraf etti: Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti

Ülkenin eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad El Jabri, ABD'nin CBS televizyonuna verdiği röportajda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 2014 yılında babasının tahta geçmesi için amcasını öldürmeyi teklif ettiğini iddia etti.

ZEHİRLİ BİR YÜZÜKLE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Saad El Jabri'nin iddiasına göre Valiaht Prens Muhammed bin Selman, bunun için zehirli bir yüzük kullanmak istedi. Suudi Arabistan kraliyet ailesinde o dönemde kimin tahta geçeceğiyle ilgili gerilimlerin yaşandığı aktarılmıştı. Suudi Arabistan hükümeti ise Jabri'nin "yalanlarla dolu uzun bir geçmişi olan, itibarını yitirmiş bir yetkili" olduğunu öne sürüyor.

"PSİKOPAT BİR KATİL" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

CBS'in 60 Dakika programına çıkan Jabri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, " Orta Doğu'da sınırsız imkanı olan, kendi insanına, Amerikalılara ve dünyaya bir tehdit teşkil eden psikopat bir katil" olduğunu iddia etti.

Jabri'nin iddialarına göre Veliaht Prens, 2014 yılında o dönem içişleri bakanı olan kuzeni Prens Muhammed bin Nayef'e, Kral Abdullah'ın ölümünü ayarlayabileceğini söyledi. Jabri, "Kral Abdullah'ı öldürmek istediğini söyledi. Rusya'dan zehirli bir yüzük alabilirdi, 'Onunla el sıkışırım ve işi biter' dedi" ifadesini kullandı. Jabri, "Belki sadece palavra sıkıyordu, ama biz bunu ciddiye aldık" dedi. Televizyona konuşan Jabri, meselenin yerel bir kraliyet mahkemesinde çözüldüğünü aktardı.

Ancak görüşmenin gizlice kaydedildiğini ve bu görüşmeye dair iki kayıt olduğunu da belirtti.

Selman bin Abdülaziz el Suud'un tahta geçmesiyle önce veliaht prens olarak ilan edilen Nayef'in bu pozisyonu 2017 yılında bin Selman ile değiştirilmişti. Nayef, önce içişleri bakanlığı görevini kaybetti, sonra ev hapsine atıldı, geçen yıl da nedeni bilinmeyen sebeplerle gözaltına alındı. Nayef'in görevden alınmasının ardından Jabri, Kanada'ya kaçtı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞ

Jabri, röportajda ayrıca Orta Doğulu bir istihbarat servisi çalışanı arkadaşı tarafından Muhammed bin Selman'ın kendisini öldürmek üzere Kanada'ya Ekim 2018'de bir ekip gönderdiği haberini aldığını dile getirdi. Jabri, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sadece birkaç gün sonra kendisinin de öldürülmesinin amaçlandığını aktardı.

Geçen yıl Jabri, Selman'a yönelik cinayete teşebbüs iddiasıyla ABD'de bir dava açmıştı. Prens Selman, bu iddiaları da Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu iddialarını da reddediyor.