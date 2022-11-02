Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözüldüğünü açıklaması dünya basınında! Manşetlerde Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözüldüğünü açıklaması dünya basınında! Manşetlerde Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı

02.11.2022 16:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl krizinin aşıldığını, "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Tahıl Sevkiyatı bugün 12'den itibaren eskisi gibi devam edecek. Öncelik Afrika ülkeleri olacak" sözleriyle duyurdu. Bu haber dünya basınında geniş yankı bulurken, manşetlerde Türkiye'nin rolüne de dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Rusya'nın askıya alması nedeniyle durdurulan tahıl sevkiyatıyla ilgili müjdeli bir haberi paylaşarak, "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Tahıl sevkiyatı bugünden itibaren eskisi gibi devam edecek" dedi. Bu haber dünya basınında oldukça geniş yankı uyandırdı.

AP: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

''Rusya savaş zamanında Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşmasına yeniden katılıyor'' diyen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeyi duyurduğunu ifade etti.

NYT: RUSYA GÜVENLİK GARANTİSİ ALDI

New York Times gazetesi, ''Rusya, güvenlik garantisi aldıktan sonra tahıl anlaşmasına tekrar katıldığını söylüyor'' başlığını kullandı. Rusya-Ukrayna canlı bloğunda konuya geniş şekilde yer veren New York Times, Erdoğan ile Putin arasında salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatarak krizin bu görüşmenin ardından çözüldüğüne dikkat çekti.

AFP: TAHIL ANLAŞMASI DEVAM EDECEK

Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi, uluslararası haber ajansları tarafından ''acil'' koduyla dünyaya geçildi. Agence France-Presse (AFP), ''Rusya Ukrayna ile tahıl anlaşmasının devam edeceğini söylüyor'' başlığını kullandı.

AL JAZEERA: TÜRKİYE FİİLİ ARABULUCU

''Türkiye Rusya'nın tahıl anlaşmasına yeniden katılmayı kabul ettiğini bildiriyor'' diyen Al Jazeera, canlı blog sayfasında Moskova'nın gelişmeyi doğruladığını yazdı. Al Jazeera'nın İstanbul muhabiri, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında ''fiili arabulucu'' olduğu yorumunu yaptı. Al Jazeera muhabiri Resul Serdar, televizyon yayınında "Görünen o ki, anlaşma bir kez daha hayatta kalıyor ve çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözüldüğünü açıklaması dünya basınında! Manşetlerde Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözüldüğünü açıklaması dünya basınında! Manşetlerde Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı - Son Dakika
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