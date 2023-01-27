Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı! O anlar kamerada

İran'ın başkenti Tahran'da hareketli saatler yaşanıyor. Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı. Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen saldırganın içeri girişi ve ateş ettiği anlar anbean görüntülendi.

KALAŞNİKOFLA ATEŞ AÇTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında saldırganın kalaşnikof otomatik silah kullandığı belirtilerek, "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Tahran Polis Komutanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğini hedef alan saldırganın yakalandığı bildirildi.

BÜYÜKELÇİLİK TAHLİYE EDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliğinin güvenliğinin sağlanana kadar Büyükelçiliği tahliye etme kararı alındığını belirtti.