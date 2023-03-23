Çektikleri dans videosu yüzünden İranlı 5 genç kız tutuklandı! Yetmedi, dans ettikleri yere götürülerek özür dilettirildi - Son Dakika
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Çektikleri dans videosu yüzünden İranlı 5 genç kız tutuklandı! Yetmedi, dans ettikleri yere götürülerek özür dilettirildi

23.03.2023 11:34

Tahran'ın Ekbatan semtinde İranlı kızların Rema ve Selena Gomez'in Calm Down şarkısı eşliğinde dans ettikleri video sosyal medyada büyük beğeni aldı. Toplum içinde kadınların dans etmesinin yasak olduğu ülkede 5 genç kız gözaltına alınarak tutuklandı. Genç kızlar dans ettikleri yere götürülürken, özür videosu çekmeye zorlandı.

Genç kızların sosyal medyada dans ederken yayımlanan görüntüleri kısa sürede izlenme rekoru kırmıştı. Görüntülerde 5 genç kız, başkent Tahran'ın yerleşim bölgesi Ekbatan'daki yüksek binaların yakınında dans ederken görülüyor. Görüntüler özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yoğun bir şekilde izlendi.

TUTUKLANDILAR

Dans videosu dünyaya yayılan 5 genç kız gözaltına alınıp 2 gün boyunca sorguda kaldıktan sonra, dans videosunun çekildiği yere götürülerek, özür videosu çekmeye zorlandı. Bu görüntü büyük tepkiye neden oldu.

Dans videosu çeken 5 İranlı genç kızı önce tutukladılar, sonra özür dilettiler

ÜNLÜ RAPÇİDEN DESTEK MESAJI GELMİŞTİ

Kızların tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayımlayan rapçı Rema, "Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara, sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum." dedi.

Dans videosu çeken 5 İranlı genç kızı önce tutukladılar, sonra özür dilettiler
YORUMLAR (5)
  • sait acar: İran halkı bolluk içinde değiller,ama yaşamları huzurlu.Hayat Türkiye gibi pahalı değil. Cevap Yaz 7 28 Yayından Kaldır
  • Ferht Srin: " Toplum içinde kadınların dans etmesinin yasak olduğu ülkede 5 genç kız gözaltına alınarak tutuklandı." Din takip etmeyin eger din takip etmek zorundaysanız en azından erkek ve kadınların 100% eşit haklara sahip olduğu dinleri takip edin... Cevap Yaz 9 31 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: BAŞKASI OLMA KENDİN OL BÖYLE ÇOK DAHA GÜZELSİN Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çektikleri dans videosu yüzünden İranlı 5 genç kız tutuklandı! Yetmedi, dans ettikleri yere götürülerek özür dilettirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çektikleri dans videosu yüzünden İranlı 5 genç kız tutuklandı! Yetmedi, dans ettikleri yere götürülerek özür dilettirildi - Son Dakika
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