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Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor - Son Dakika

Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor

08.10.2021 16:02
Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'ın, rehabilite etmek amacıyla zorla tedavi merkezlerine yatırdığı uyuşturucu bağımlılarına kötü muamelede bulunduğu görüntüler yayınlandı. Gece geç saatlerde köprü altı ve kullanılmayan binalarda bağımlı avına çıkan Taliban militanlarının, yakaladıkları kişilerin ellerini arkadan kelepçeleyip tehditler savurarak rehabilite merkezlerine götürdükleri öğrenildi.

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, ülkedeki uyuşturucu belasıyla baş etmeye kararlı görünüyor. Güvenlik güçleri, ülkede gece çöktüğünde köprü altı ve kullanılmayan binalarda evsiz uyuşturucu bağımlısı kişilerin avına çıkıyor.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

BASKINLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yakaladıkları kişileri zorla rehabilitasyon merkezlerine götüren Taliban militanlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Associated Press geçen hafta güvenlik güçlerinin uyuşturucu bağımlılarına yaptıkları baskınlara ait fotoğrafları çekmeyi başardı.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

ELLERİNİ KELEPÇELEYİP TEHDİTLER SAVURUYORLAR

Güvenlik güçleri, yakaladıkları kişilerin ellerini arkadan kelepçeleyip akıllarını başlarına almaları konusunda uyarırken, aksi takdirde dayak yiyeceklerini söylüyor.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

"ARTIK DEMOKRATİK BİR ÜLKE DEĞİLİZ VE ONLARA KARŞI GÜÇ KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Bazı doktorlar, başka seçenekleri olmadığı için güvenlik güçlerinin uyuşturucu bağımlılarına karşı bu tavırlarını onaylamak zorunda kalıyor. Uyuşturucu bağımlıların tutulduğu merkezde çalışan doktor Dr. Fazalrabi Mayar, artık demokratik bir ülke olmadıklarını, diktatörlük altında yaşadıklarını bu nedenle uyuşturucu bağımlılarına karşı güç kullanmaktan başka bir yol olmadığını söyledi.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Taliban iktidara geldikten hemen sonra sağlık bakanlığı, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden kurumlara mücadeleyi daha da sıklaştırma çağrısında bulunmuştu.

Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor

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Son Dakika Dünya Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor - Son Dakika
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