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Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi - Son Dakika
BBC

Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi

27.09.2021 11:03

Taliban, şeriat yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle Afganistan'ın Helmand vilayetinde berberlere sakal kesme yasağı getirdi. Sözcü, getirilen bu uymayanların sert bir şekilde cezalandırılacağını bildirildi.

Geçtiğimiz ay Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, her ne kadar daha ılımlı bir hükümet kuracakları sözünü verseler de grubun iktidar olduğu dönemdeki katı kuralları yeniden getirdiğine işaret ediyor.

SOKAK ORTASINDA İDAM YAPTILAR

Bölgeden gelen ve dünyayı endişelendiren görüntülerde Taliban'ın kendilerine muhalefet edenlere katı cezalar uyguladığı görüldü. Hatta cumartesi günü adam kaçırdıkları iddia edilen dört kişiyi öldürüp cesetlerini Herat sokaklarına astılar.

SAKAL TIRAŞINI YASAKLADILAR

Taliban yetkilileri bu kez de güneydeki Helmand vilayetinde berber salonlarına gönderdiği uyarıda saç ve sakal kesimlerinde şeriat yasalarına uyulması gerektiği talimatını verdi. Kabil'deki bir berber, "Taliban savaşçıları sürekli geliyor ve sakalları tıraş etmememiz talimatını veriyor. Bir tanesi bizi yakalatmak için gizli denetçiler gönderebileceklerini söyledi" dedi.

Şehrin en büyük berber salonlarından birinin işletmesi de hükümet yetkilisi olduğunu iddia eden birinden telefon geldiğini söyledi. İşletmeci "Amerikan tarzı kesimlere son vermesi" gerektiği ve hiç kimsenin sakalını kesmemesi konusunda uyarıldığını ifade etti.

Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarında İslamcı yönetim gösterişli saç kesimlerini yasaklamış ve erkeklerin sakallarını uzatmalarını istemişti. Ama o dönemden bu yana ülkede temiz tıraş daha yaygın ve popüler oldu. Birçok Afgan erkek de moda olan modelleri yaptırmak için berberlere gidiyordu. Güvenlikleri için isimleri gizli tutulan berberler yeni kurallar nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanacaklarını söyledi.

Bir berber, "Benim berber dükkanım yıllarca gençlerin diledikleri gibi tıraş oldukları, modayı takip ettikleri bir yer olmuştu. Artık bu işe devam etmenin bir anlamı kalmadı" dedi. Bir diğer berber de "Moda salonları, mağazaları, berberler yasaklı işletmeler oldu. 15 yıldır bu işi yapıyordum artık devam edebileceğimi sanmıyorum" diye konuştu.

"TALİBAN'IN HEDEFİ OLMAK İSTEMİYORLAR"

Batı şehri Herat'taki bir diğer berber de resmi talimat almasa da sakal kesmediğini söyledi: "Müşteriler sakallarını kesmiyor çünkü sokaklardaki Taliban savaşçılarının hedefi olmak istemiyorlar. Araya kaynayıp onlar gibi görünmek istiyorlar."

Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi

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Son Dakika Dünya Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi - Son Dakika
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