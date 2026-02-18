Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tayvan Cumhurbaşkanı'nın üzerine istifra etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tayvan Cumhurbaşkanı'nın üzerine istifra etti

Haberin Videosunu İzleyin
Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tayvan Cumhurbaşkanı\'nın üzerine istifra etti
18.02.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tayvan Cumhurbaşkanı\'nın üzerine istifra etti
Haber Videosu

Tayvan'da 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 'At Yılı'na girilirken, Cumhurbaşkanı William Lai Ching-te'nin kutlamalar kapsamında Tainan'daki tapınak ziyaretinde sıra dışı bir olay yaşandı. Törene ev sahipliği yapan Kurban Ayinleri Savaş Tapınağı Başkanı, aniden fenalaşarak Cumhurbaşkanı Ching-te'nin üzerine istifra etti.

Çin ve Tayvan'da, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 17 Şubat'ta "Yılan Yılı" geride bırakılarak "At Yılı"na girildi. Tayvan'da ise yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen tapınak ziyaretleri, Cumhurbaşkanı William Lai Ching-te'nin de katıldığı programda yaşanan sıra dışı bir olayla kısa süreliğine kesintiye uğradı.

TAPINAK BAŞKANI CUMHURBAŞKANININ ÜSTÜNE İSTİFRA ETTİ

Lai'nin Tainan'daki turu sırasında, törene ev sahipliği yapan Kurban Ayinleri Savaş Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden fenalaştı. Kameraya da yansıyan o anlarda Pei-huo'nun yüzünün bir anda solgunlaşmaya başladığı görüldü. Konuşmaların sürdüğü sırada kendini tutamayan Pei-huo, bir anda istifra etmeye başladı. Talihsiz anlardan Cumhurbaşkanı Ching-te de nasibini aldı.

Tapınak başkanı, yeni yıl kutlamasında Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin üzerine istifra etti

İLK MÜDAHALEYİ CUMHURBAŞKANI YAPTI

Mesleği gereği tıp eğitimi bulunan Cumhurbaşkanı Ching-te, durumu fark eder etmez protokol kurallarını bir kenara bırakarak Pei-huo'nun yanına yöneldi. Bu sırada program da geçici olarak durduruldu.

NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Ching-te, Pei-huo'nun ailesinde bazı kişilerin kısa süre önce norovirüse yakalandığını ve tapınak başkanının da bu virüsten etkilenmiş olabileceğini ifade etti.

Rahatsızlığının ardından konuşan Lin Pei-huo ise yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, aile bireylerindeki virüs vakalarının kendisine de bulaştığını söyledi. O an yaşananların kontrolü dışında geliştiğini vurgulayan Pei-huo, törene katılanlardan anlayışlarını talep etti.

Ay Takvimi, Kurban, Tayvan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tayvan Cumhurbaşkanı'nın üzerine istifra etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş
Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:08:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tayvan Cumhurbaşkanı'nın üzerine istifra etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.