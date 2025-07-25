Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 100 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 100 Bin Kişi Tahliye Edildi

Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
25.07.2025 14:00
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Tayland, Kamboçya sınırındaki çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla kişiyi tahliye etti.

TAYLAND, Kamboçya sınırında devam eden çatışmalar nedeniyle dört sınır ilinden 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınırda dün başlayan çatışmaların, Ubon Ratchathani ve Surin eyaletlerinde bölgelerinde sürdüğü bildirildi. Tayland ordusundan yapılan açıklamada, çatışmaların yerel saatle 04.00 sıralarında yeniden alevlendiği, Kamboçya'nın hafif ve ağır silahlarla saldırıyı başlattığı, buna karşılık Tayland ordusunun topçu ateşiyle yanıt verdiği belirtildi.

Tayland İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 100 binden fazla kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği bildirildi. Tayland Sağlık Bakanlığı da çatışmalarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu.

Kamboçya'nın Oddar Meanchey bölgesindeki yerel yetkililer, çatışmaların hala sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, bölgeden en az 1500 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 100 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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