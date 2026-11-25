TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ikinci asrının en büyük projesi olarak gördükleri Terörsüz Türkiye sürecinde büyük mesafe katettiklerini belirterek, "Türkiye'nin terör dolayısıyla ayaklarına vurulan prangadan sadece Türkiye düşmanları kazanmıştır. Türkiye'nin hiçbir ferdi kazanmamıştır. Şimdi birinci asrın en büyük problemi olan terörü çözüyoruz ve inşallah ikinci asrımızın en büyük projesi olan Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Avustralya'nın Sidney kentinde, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Emre Özkan ile Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldikleri Avustralya'da resmi temaslarda bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, Sidney'de Türkiye'den çok uzakta Türk toplumunun temsilcileriyle böylesi bir toplantıda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Türkiye'nin yurt dışında fevkalade güzel bir diasporasının bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu diaspora içerisinde 'millet varlığı'nın da bulunduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin hayrını isteyen ve Türkiye ile gönlü birlikte olan dost ve akraba halkları 'millet varlığı' olarak tanımladıklarını vurgulayarak, Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, Türkiye'nin millet varlığını da temsil ettiğini aktardı.

'AVUSTRALYA İLE TARİHTEN GELEN BİR DOSTLUK KÖPRÜSÜ VAR'

Avustralya ile aradaki mesafeye rağmen tarihten gelen bir dostluk köprüsünün bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, Avustralya ile aynı zamanda en üst düzeyde ilişki ve iş birliğinin, birçok platformda müttefikliğin bulunduğunun altını çizdi.

"Bizim derdimiz ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, köprüleri güçlendirip yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini ve sıkıntılarının giderilmesini temin etmektir" diyen Kurtulmuş, Avustralya'da fevkalade güçlü bir Türk toplumunun bulunduğunu görmekten de duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurtulmuş, "Devletin bütün kurumlarıyla yanınızdayız. Büyükelçimizin kapısı, başkonsolosumuzun kapısı sabah akşam ne zaman ihtiyaç olursa sonuna kadar açıktır. Kumlarımızın buradaki varlığı sizlerin yere daha güçlü basmanızı sağlayacak olan hususlardır. Bunun için gayretle mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin artan bir ivmeyle dünya ulusları arasında üstün bir noktaya doğru gittiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin bir asrını geride bıraktık. Bu bir asrın içerisinde nice büyük kazanımlar elde ettik, nice zor günlerden geçtik, nice ağır bedeller ödedik. Ama sonuç itibarıyla birinci asrın sonuna geldiğimizde bugün Türkiye bambaşka bir yerdedir. Önümüzdeki dönemin, ikinci asrının, Türkiye'nin yüzyılı olduğunu ve önümüzdeki asrın her alanda Türkiye için yıldız gibi parlayacağımız bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yurttaşı olduğum için değil, taraflı bir şekilde değil, objektif şartlarla dünya sistemindeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde, önümüzdeki dönemde parlayan yıldız olacak nadir ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye, başta yüksek teknolojiler olmak üzere savunma sanayinde büyük bir atılımın içerisindedir. Türkiye her alanda dünya milletleriyle yarışabilecek bir noktaya hızla gelmektedir."

Kurtulmuş, dünyada havacılık bakımından önemli bir aşama olarak kaydedilen, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olmasının önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Türkiye ekonomide, askeri alanda, sivil savunmada, sivil teknolojilerde, eğitimde, diğer alanlarda her geçen gün biraz daha ilerlemektedir" dedi.

'İKİNCİ ASRIMIZIN EN BÜYÜK PROJESİ OLAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDİYORUZ'

Dünya sistemindeki alt üst oluşlar, özellikle bölgedeki büyük karışıklıklar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin yapması gereken en önemli işlerden birisini iç kalesini tahkim etmek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Cumhuriyet tarihimizin ikinci asrının en büyük projesi olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye meselesinde büyük mesafe katetmiştir. Cumhuriyetin ilk asrının en büyük sorunu neydi dersem herhalde istisnasız hepimiz birinci sıraya terör meselesini koyarız. 100 yılın yaklaşık 50 yıla yakın bir süresi terörle geçmiş ve maalesef binlerce insanımız şehit olmuş on binlerce insanımız hayattan koparılmış, Türkiye'nin trilyonlarca dolar parası terörle mücadeleye sarf edilmek zorunda kalmıştır. Maalesef Türkiye'nin terör dolayısıyla ayaklarına vurulan prangadan sadece Türkiye düşmanları kazanmıştır. Türkiye'nin hiçbir ferdi kazanmamıştır. Şimdi birinci asrın en büyük problemi olan terörü çözüyoruz ve inşallah ikinci asrımızın en büyük projesi olan Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu çerçevede çok büyük mesafeler alındı. Türk siyaseti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Burada bulunan siyasi partilerin hepsi bu sürece canıyürekten büyük destek verdi. Meclisimizde 467 oyla kabul edilen yasa da aslında sizlerin, milletimizin, millet varlığının Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin açık bir göstergesidir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terör örgütünün bütün unsurlarıyla silahlarını bırakması ve kendisini fiilen feshetmesiyle birlikte Türkiye'nin yeni bir döneme geçeceğini anımsatarak, "Terörsüz Türkiye'nin kurulmasıyla birlikte sadece Türkiye'nin değil Irak'ın, Suriye'nin ve diğer bütün bölge ülkelerinin de terörsüz bir bölgeye doğru evrileceğini hep beraber göreceğiz, buna şahit olacağız. İşte bu çerçevede de güçlü büyük Türkiye'nin en önemli adımlarından birisi iç kaleyi tahkim etmektir. Nasıl siz burada hangi memlekettensin, hangi ırktansın diye birbirinize sormuyorsanız ve bunların herhangi bir ayrışma vesilesi olmadığını biliyorsanız, aynı şekilde Türkiye'de de bütün bu farklı unsurların birlikte barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağı günleri hep beraber inşallah inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sultan Alparslan'ın torunlarıyla Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirinden ayırmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, "Mesele sadece bir örgütün silahlarını bırakması değil. Mesele Türkiye'nin yaşadığı bu yarım asırlık sorununun tamamıyla çözülmesi, bir daha hiçbir Kürt gencinin zihninden dahi silahı eline alıp dağa çıkma düşüncesinin geçmeyeceği bir ortamı oluşturmaktır. Bunun yolu da dillerimizde barışı ve kardeşliği söylemek, bunun yolu da zaten tarihten beri var olan kardeşliğimizi yeniden bugünün ihtiyaçları çerçevesinde ortaya koyabilmektir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin, bir asır evvel emperyalist projenin dağıttığı halkları yeniden bir araya getirme hedefini de taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapı, barışa, kardeşliğe açılan kapıdır, açık söylüyorum, buna bazıları bozuluyorlar biliyorum, dağılan, parçalanan, ufalanan parçalarımızı yeniden toparlamak, bir araya getirmek ve yeniden bölge halklarını birlik beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde yaşamalarını temin etmektir. Türkiye bunun öncüsü olacaktır. Onun için millet varlığından bahsettim. Hiç şüphesiz 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşımız bizler ana çekirdeği oluşturuyoruz ama bu çekirdek sadece kendisinden ibaret değil, dünyanın dört bir tarafında var olan kendisini bu millet varlığının bir parçası olarak gören halklardır. Orta Asya'nın içlerinden Afrika'nın güneyine kadar uzanan büyük coğrafyada inanın ki sizi gördüğü zaman ayağa kalkıp sarılacak, Türk bayrağını gördüğü zaman karşısında ihtiram duygularıyla hareket edecek yüz milyonlarca insan vardır. Dolayısıyla bu insanların da sorumluluğu bizlerin üzerinde, sizlerin üzerindedir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Sizin buradaki varlığınız Türkiye'nin millet varlığının bütünleşmesine vesile olsun. İnşallah burada büyüttüğünüz evlatlarınızın, torunlarınızın artık dördüncü neslin çok daha başarılı, çok daha güçlü olmasını Cenabıallah nasip etsin diyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Türk toplumunun gelişmesine katkı sunanlara plaketlerini verdi. Kurtulmuş, Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezi'nin bulunduğu kampüsteki Gelibolu Camii ile Gelibolu ' de ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, kendilerine Türkiye'den selamlar getirdiklerini ifade ederek sağlık ve afiyet diledi.