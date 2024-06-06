TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Haydar Aliyev'in Kabrini Ziyaret Etti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Bakü'de düzenlenecek Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu sebebiyle geldiği Azerbaycan'da Umummilli Lider Haydar Aliyev'i kabrinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü temasları çerçevesinde dün Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Cahit Bağcı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş daha sonra Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i kabrinde ziyaret etti. Kurtulmuş ziyaretine ilişkin "Tek millet, iki devlet anlayışıyla ortaya koyduğu iradeyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tesisinde yol gösterici olan Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Sayın Haydar Aliyev'i kabri başında dualarla andık. Ruhu şad olsun" açıklamasını yaptı.