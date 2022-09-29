TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Budapeşte'deki temasları kapsamında son olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Şentop, Türkiye'nin, NATO, AB ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda Macaristan ile iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu söyledi. Rusya- Ukrayna savaşının etkileri ve Türkiye'nin gösterdiği çabayı aktaran Şentop, Ukrayna savaşının özellikle enerji konusunu olumsuz etkilediğini ifade etti. Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güvence altına alacak kalıcı ve adil bir barışın bir an önce sağlanması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.