TBMM Başkanvekili Beyazıt ve heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından ağırlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Yusuf Beyazıt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Yusuf Beyazıt ve beraberindeki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul ederek görüştü. Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yusuf Beyazıt ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Görüşmede, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve TBMM Protokol Görevlisi Hakan Arıburun da yer aldı. Kabulde karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.