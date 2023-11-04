İsrailliler Netanyahu'nun konutuna yürüyüp istifa çağrısında bulundular

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandırarak, ateşkes ilan edilmesini isteyenler, Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

ATEŞKES İSTEDİLER

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

ONLARA TEPKİ GÖSTERENLER DE OLDU

Bazı İsrailliler de ateşkes için eylem yapan gruba tepki gösterdi. Göstericiler ile onlara tepki gösterenler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polisin araya girmesiyle göstericiler ile karşı eylemciler arasındaki gerilim önlendi.

NETANYAHU'NUN KONUTUNA YÜRÜDÜLER

Netanyahu'nun konutuna yürüyen ve burada polisle arbede yaşayan protestocular, Netanyahu'nun istifasını isteyerek "Katil Bibi (Netanyahu)" sloganları attı.