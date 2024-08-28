Telegram Kurucusu Pavel Durov Fransa'da Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - Paris Savcılığı, 4 gün önce gözaltına alınan Pavel Durov'un serbest bırakıldığını, ilk duruşma için mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Telegram kurucusu Durov, geçen ay içlerinde çocuk istismarı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere 12 suç ihlali iddiasıyla hakkında açılan adli soruşturma kapsamında, Paris dışındaki Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. 4 gün süren sorgulamanın ardından Fransız savcıları, Durov'un serbest bırakıldığını açıkladı. Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Soruşturma hakimi, Pavel Durov'un polis gözetimine son verdi. İlk duruşma ve olası bir iddianame için mahkemeye çıkaracak" ifadeleri kullanıldı.

Hem Rus hem de Fransız vatandaşı olan Durov'un hakkında çıkan iddialar arasında, Telegram'ın çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesi, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve organize suç işlemlerine yataklık etmek için kullanıldığını bilmesine rağmen, uygulama hakkında yasaların gerektirdiği durumlarda yetkililere bilgi veya belge paylaşmayı reddettiği yer alıyor.

Durov'un gözaltına alınması Rusya'da tepkilere neden oldu

Durov'un Fransa'da gözaltına alınması Rusya'da tepkilere neden olurken; bazı hükümet yetkilileri, bu durumun siyasi amaçlı olarak yapıldığı, Batı'nın ifade özgürlüğü konusundaki çifte standart uyguladığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Durov'un "yasal savunması için gerekli tüm fırsatlara sahip olmasını" umduğunu söyleyerek, Moskova'nın bir Rus vatandaşı olarak Durov'a "gerekli tüm yardım ve desteği sağlamaya hazır" olduğunu bildirdi. Peskov, "Ancak Durov'un aynı zamanda Fransız vatandaşı olması durumu daha da karmaşık hale getiriyor" diye konuştu.

Macron: "Fransa, ifade özgürlüğüne derinden bağlıdır"

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ise Durov'un tutuklanmasının siyasi bir hamle olmadığı, bağımsız bir soruşturmanın parçası olduğu açıklamasını yaptı. Macron, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ifade özgürlüğüne derinden bağlı olduğunu ancak özgürlüklerin hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunduğunu belirtti.

Telegram: "Bir milyar kullanıcı için Telegram, iletişim aracı ve bilgi kaynağı"

Durov'un gözaltına alınmasının ardından Telegram'dan yapılan açıklamada, AB yasalarına uyduğunu ve moderasyonunun endüstri standartları dahilinde olduğunu ve sürekli geliştiğini belirtti. Telegram'ın gönderisinde, "Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır. Dünya çapında neredeyse bir milyar kullanıcı Telegram'ı iletişim aracı ve hayati bilgi kaynağı olarak kullanıyor. Bu durumun hızlı bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Telegram hepinizin yanında" ifadeleri kullanıldı.

BAE: "Davayı yakından takipteyiz"

Durov'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlığının da bulunduğu bilinirken, BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da davanın yakından takip edildiği ve Fransa'dan Durov'a "gerekli tüm konsolosluk hizmetlerini acil bir şekilde" sağlamasının istendiği belirtildi.