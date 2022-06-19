Terör örgütü PKK'nın yöneticisine SİHA'lı operasyon! Suriye özerk yönetimi konsey eş başkanı Hüseyin Şibli Irak'ta etkisiz hale getirildi

MİT, Kuzey Irak'ta PKK'nın üst düzey ismine nokta operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi.

IRAK'TA GÖREVLENDİRİLMİŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi. Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

SİHA İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonla ilgili detaylar ise ortaya çıktı. Süleymaniye kentinde olduğu tespit edilen Şibli'nin aracının içerisindeyken SİHA ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ŞAHİN CİLO'NUN YAKININDAKİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi. Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.

Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi. Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.