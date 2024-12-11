Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi - Son Dakika
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Dünya

Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

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Suriye Milli Ordusu güçlerinin de aralarında olduğu muhalifler, Deyrizor merkezini tamamen aldı. Petrol fışkıran şehir olarak nitelendirilen Deyrizor'un kurtarılması ile PKK/YPG'nin bölgede gasbettiği petrol kaynakları muhaliflerin eline geçmiş oldu.

11.12.2024 10:39
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Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarı çöktü. Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ise devam ediyor. Çöken Esad rejimine ait askerler Deyrizor'da konuşlu kuvvetlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Kent, PKK/ YPG'nin kontrolüne bırakılmıştı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu'nun da aralarında olduğu muhalif gruplar, Deyrizor'un merkezini tamamen aldı.

PEKİ DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?

Terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinden kurtarılan bölge, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Operasyon sonrası, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.

Terörden temizlenen Deyrizor neden önemli?

HENDEK KAZARKEN PETROL BULMUŞLARDI

Geçmiş dönemde terör örgütünün işgal ettiği Deyrizor'da hendek kazmak isteyen teröristlerin kazı sırasında petrol bulduğu görüntüler kameralara yansımıştı.

Terörden temizlenen Deyrizor neden önemli?

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor\'un önemi

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Son Dakika Dünya Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi - Son Dakika

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