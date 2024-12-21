Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı - Son Dakika
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Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

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YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, ateşkes konusunda Türkiye'ye baskı yapması için ABD ile görüştüklerini söyledi. Şahin, "Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz." dedi.

21.12.2024 20:59
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, ülkede ABD'nin kol kanat gerdiği PKK/ YPG terör örgütü için de sonun başlangıcı oldu. Hakimiyetini kaybetmeye başlayan PKK/YPG, yeni yönetimin yaptığı operasyon açıklamalarının ardından iyice paniğe kapıldı.

TERÖRİSTBAŞI KOBANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den tüm bunlar yaşanırken yeni bir açıklama geldi. Şahin, ateşkes için ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Şam'daki yeni yönetimle görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Şahin, Suriye'nin bölünmesini istemediklerini iddia etti.

"TÜRKİYE'YE BASKI YAPMASI İÇİN ABD İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Şahin, şunları söyledi: "Türkiye yanlısı gruplar Münbiç ve Fırat Nehri yönünden Ayn el-Arab'a yaklaşıyor. Ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz.

"SURİYE ULUSAL ORDUSUNUN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Kurulması halinde Suriye ulusal ordusunun bir parçası olmak istiyoruz. Şam'daki yeni yönetimin şu ana kadar yaptığı açıklamalar olumlu, memnuniyetle karşılıyoruz.

"ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE MÜZAKERE YAPMAYA HAZIRIZ"

Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz."

Teröristbaşı Mazlum Kobani\'den Suriye\'nin yeni yönetimine çağrı

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Son Dakika Dünya Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Çevre:
    Sonunuz geldi. kaçış yok ..Birde utanmadan ateşkes diyor kendini ülke sanıyor zavali beyinsiz .. Abd bile terk etti sizi kullan at gibi 82 11 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Presten kurtulmak için anlaşalım diyor.Teröristle pazarlık olmaz. 52 3 Yanıtla
  • oktay sayar:
    sarı torbanın içine girince ,bunun sesi çıkmaz 41 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    yemiyomu sen söylese 39 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Ülkücüler senin yanında Apo ile omuz omuza...Hemen pes etme,Devlet Bahçeli Apo yu serbest bırakıyor,bekle biraz.. 6 30 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    Eski bir Kızılderili atasözü derki çaresi yok öleceksiniz 31 1 Yanıtla
  • TC Tabak:
    katlettiğiniz canlar ne olacak. sinsi düşmansın sen. kahpelik kitabında var. 30 1 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Umarım Türkiye oyuna gelmez ve bunlara inanmaz öç alanı çıkartma yada konuşma muhabbetinde dahil son yımrugu vurmamı lazım yoksa tren kaçacak ne başımıza geliyorsa bu ABD den geliyor 21 2 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    soyu sopu belli olmayan korkak herif sıkışınca yalvarmaya başlamış 19 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    eski Çin'de gezerken duvarda bir yazı gördüm okuması zordu ama size yinede yazayım, diyordu ki; Suriyeden çıkacak bir mazlum tamponuna girecek olan pamuk malum. yani bote giren simsiye içinde kaldı, yersen ülük olursun bülük yemezsen ümük nah kalkar bülük 11 1 Yanıtla
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