Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, ülkede ABD'nin kol kanat gerdiği PKK/ YPG terör örgütü için de sonun başlangıcı oldu. Hakimiyetini kaybetmeye başlayan PKK/YPG, yeni yönetimin yaptığı operasyon açıklamalarının ardından iyice paniğe kapıldı.
YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den tüm bunlar yaşanırken yeni bir açıklama geldi. Şahin, ateşkes için ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Şam'daki yeni yönetimle görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Şahin, Suriye'nin bölünmesini istemediklerini iddia etti.
Şahin, şunları söyledi: "Türkiye yanlısı gruplar Münbiç ve Fırat Nehri yönünden Ayn el-Arab'a yaklaşıyor. Ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz.
Kurulması halinde Suriye ulusal ordusunun bir parçası olmak istiyoruz. Şam'daki yeni yönetimin şu ana kadar yaptığı açıklamalar olumlu, memnuniyetle karşılıyoruz.
Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz."
Son Dakika › Dünya › Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı - Son Dakika
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