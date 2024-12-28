Teröristler Suriye'de bombalı araçla saldırdı - Son Dakika
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Dünya

Teröristler Suriye'de bombalı araçla saldırdı

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Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

28.12.2024 01:51  Güncelleme: 08:04
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Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

SMO KAYNAKLARI: SALDIRIYI PKK/YPG DÜZENLEDİ

İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı. SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

TERÖRİSTLER, SMO GÜÇLERİNE SALDIRILARINI ARTIRDI

Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

Teröristler Suriye\'de bombalı araçla saldırdı
Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Münbiç, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teröristler Suriye'de bombalı araçla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Mehmet Aytekin:
    lozanı başarı diye millete itelediler 2 milyon metre kare toprak hiç oldu geri alınmasının sancılı olması normal 132 125 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    Ne saçmalıyorsun?Sen bu eğitimi merdiven altında mı aldın.. 0 0
  • 19815530:
    ypg pkk abd yi de sileceğiz 138 47 Yanıtla
    zoro beyi:
    Kendini kandırma Amerika izin vermedi Kobane ye giremedin işte 0 0
    Cüneyt ertaç:
    heee heee ne zaman ? 20 yıldır siliyosunuz zaten 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu PKK lılar ,teröristbaşı içerde diyemi bu eylemleri yapıyorlar.?Yok öyle bir dünya ,o pkklıların içerdeki hainle hiç bir alakaları yok!onları yöneten büyük şeytan...İçerdeki haini çıkarsalar bile değişen hiç bir şey olöayacak...Tek olacak olan şeyi söyleyiö size akp nin sonu hızlanacak...Çünkü akp kaş yapıyım derken göz çıkartacak...Bu akp ile MHP nın gittiği yol ,yol değil... 80 53 Yanıtla
    Ahmet Kurtoğlu:
    yürü anca gidersin 0 0
    Cüneyt ertaç:
    ne zaman onların gittiği yol yol oldu ki . allahın siyasal İslamcıları 0 0
  • Ismail Kaya:
    eyvah ypg çok güçlüymüş 16 57 Yanıtla
    Nejat Genc:
    Güçlü olan Suriye halkı.Sen hayal pompala dur.. 0 0
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