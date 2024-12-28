Teröristler Suriye\'de bombalı araçla saldırdı

Bilgehan Göktürk:

Bu PKK lılar ,teröristbaşı içerde diyemi bu eylemleri yapıyorlar.?Yok öyle bir dünya ,o pkklıların içerdeki hainle hiç bir alakaları yok!onları yöneten büyük şeytan...İçerdeki haini çıkarsalar bile değişen hiç bir şey olöayacak...Tek olacak olan şeyi söyleyiö size akp nin sonu hızlanacak...Çünkü akp kaş yapıyım derken göz çıkartacak...Bu akp ile MHP nın gittiği yol ,yol değil...

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Ahmet Kurtoğlu: yürü anca gidersin 0 0