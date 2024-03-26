Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı - Son Dakika
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Dünya

Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

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Rusya'da 139 kişiyi katleden 4 terörist tutuklanırken, sorgu sırasında işkenceye uğradıkları anlaşılan zanlıların mahkemedeki görüntüleri birçok kanaldan servis edildi. Videoların dağıtılmasının iki nedeni olduğunu belirten Rus yetkili, "Birincisi, başka bir terör saldırısı planlayabilecek insanlara başlarına neler gelebileceğini göstermek, ikincisi ise bu terör saldırısında insanların uğradığı acının intikamının alındığını topluma göstermek" diye konuştu.

26.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:31
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139 kişinin hayatını kaybettiği olay Rusya'da son 20 yılın en kanlı saldırısı olarak tarihe geçerken, tutuklanan 4 teröristin sorgu sürecindeki işkence görüntüleri ise uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KULAĞINI KESİP AĞZINA SOKTULAR

Çok sayıda kuruluşun tepki gösterdiği görüntülerden en rahatsız edici olanı, adı Saidakrami M. Rajabalizoda olan bir sanığın kulağının bir kısmının kesilip ağzına tıkıldığını gösteriyordu. İnternette dolaşan bir başka fotoğrafta ise, Şemsidin Feriduni adlı teröristin gözaltındayken cinsel organına elektrik kablosu bağlandığı görüldü.

Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

GÜVENLİK SERVİSİNE YAKIN İSİMLER YAYINLADI

Videoların nasıl yayılmaya başladığı henüz belli değil ancak bunlar, Rusya'nın güvenlik servislerine yakın olduğu düşünülen isimler tarafından Telegram kanalları tarafından yayıldı.

Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

"SERGİLEME KARARI İNTİKAM İŞARETİ"

En kanlı görüntüler devlet televizyonunda yayınlanmasa da sanıklara yapılan acımasız muamele açıkça ortaya çıktı. Analistler, Rus yetkililerin bunu daha önce neredeyse hiç yapmadıkları bir şekilde mahkemede bu kadar alenen sergileme kararının bir intikam işareti ve potansiyel teröristlere bir uyarı olduğunu söyledi.

Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ NEDEN SERVİS EDİLDİ?

Rus insan hakları örgütü İşkenceye Karşı Komite'den Olga Sadovskaya, Rusya'nın yakın tarihinde işkence videolarının devlet televizyonunda gösterilmediğini söyledi. Bayan Sadovskaya, videoların dağıtılmasında "iki amaç vardı" dedi. "Birincisi, başka bir terör saldırısı planlayabilecek insanlara başlarına neler gelebileceğini göstermek, ikincisi ise bu terör saldırısında insanların uğradığı acının intikamının alındığını topluma göstermek."

Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı - Son Dakika

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