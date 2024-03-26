Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı

139 kişinin hayatını kaybettiği olay Rusya'da son 20 yılın en kanlı saldırısı olarak tarihe geçerken, tutuklanan 4 teröristin sorgu sürecindeki işkence görüntüleri ise uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Çok sayıda kuruluşun tepki gösterdiği görüntülerden en rahatsız edici olanı, adı Saidakrami M. Rajabalizoda olan bir sanığın kulağının bir kısmının kesilip ağzına tıkıldığını gösteriyordu. İnternette dolaşan bir başka fotoğrafta ise, Şemsidin Feriduni adlı teröristin gözaltındayken cinsel organına elektrik kablosu bağlandığı görüldü.
Videoların nasıl yayılmaya başladığı henüz belli değil ancak bunlar, Rusya'nın güvenlik servislerine yakın olduğu düşünülen isimler tarafından Telegram kanalları tarafından yayıldı.
En kanlı görüntüler devlet televizyonunda yayınlanmasa da sanıklara yapılan acımasız muamele açıkça ortaya çıktı. Analistler, Rus yetkililerin bunu daha önce neredeyse hiç yapmadıkları bir şekilde mahkemede bu kadar alenen sergileme kararının bir intikam işareti ve potansiyel teröristlere bir uyarı olduğunu söyledi.
Rus insan hakları örgütü İşkenceye Karşı Komite'den Olga Sadovskaya, Rusya'nın yakın tarihinde işkence videolarının devlet televizyonunda gösterilmediğini söyledi. Bayan Sadovskaya, videoların dağıtılmasında "iki amaç vardı" dedi. "Birincisi, başka bir terör saldırısı planlayabilecek insanlara başlarına neler gelebileceğini göstermek, ikincisi ise bu terör saldırısında insanların uğradığı acının intikamının alındığını topluma göstermek."
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.
Son Dakika › Dünya › Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı - Son Dakika
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