Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Texas eyaletinde Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen protestoya yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Gösteri katil İsrail'in Filistin'i işgale başladığı günden bu yana Teksas'taki en büyük Filistin yanlısı miting olduğu da belirtildi. Kalabalık arasında Texaslı kovboyların da olması dikkat çekti.

TEXASLI KOVBOYLAR ATLARI İLE PROTESTODA

Katil İsrail'in Gazze'de devam eden işgalini protesto etmek için Texas'ta bir araya gelen kalabalık grubun arasında Texaslı kovboyların atları ile protesto alanına giriş yapması dikkat çekti. Çok sayıda Texaslı kovboy, Filistin bayrağı ile atlarının üzerinde protestocuların yanına gelerek slogan atmaya başladı.

PROTESTOCULAR ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Öte yandan protestocular ateşkes ve siyasi sorumluluk çağrısında bulunarak Texas Valisi Greg Abbott ve ABD Başkanı Joe Biden'a soykırım ve suç ortaklığı yapmakla suçladı.Abbott, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek göstermek amacıyla 2 Kasım'da İsrail'i ziyaret etmişti.

FİLİSTİN'DE SON DURUM

İsrail'in 37 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200'e çıktı.