 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti - Son Dakika

Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti

13.11.2023 14:40  - Güncelleme: 14:45

ABD'nin Texas eyaletinde, Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 10.000 kişinin katıldığı büyük bir protesto gerçekleşti. Bu protesto, 7 Ekim'den bu yana Texas'taki en büyük Filistin yanlısı miting olarak kaydedildi. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalini ve devam eden saldırılarını protesto ederken Texaslı kovboyların atlarıyla protesto alanına giriş yapması ve Filistin bayrağıyla slogan atması da dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Texas eyaletinde Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen protestoya yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Gösteri katil İsrail'in Filistin'i işgale başladığı günden bu yana Teksas'taki en büyük Filistin yanlısı miting olduğu da belirtildi. Kalabalık arasında Texaslı kovboyların da olması dikkat çekti.

TEXASLI KOVBOYLAR ATLARI İLE PROTESTODA

Katil İsrail'in Gazze'de devam eden işgalini protesto etmek için Texas'ta bir araya gelen kalabalık grubun arasında Texaslı kovboyların atları ile protesto alanına giriş yapması dikkat çekti. Çok sayıda Texaslı kovboy, Filistin bayrağı ile atlarının üzerinde protestocuların yanına gelerek slogan atmaya başladı.

Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti

PROTESTOCULAR ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Öte yandan protestocular ateşkes ve siyasi sorumluluk çağrısında bulunarak Texas Valisi Greg Abbott ve ABD Başkanı Joe Biden'a soykırım ve suç ortaklığı yapmakla suçladı.Abbott, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek göstermek amacıyla 2 Kasım'da İsrail'i ziyaret etmişti.

Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti

FİLİSTİN'DE SON DURUM

İsrail'in 37 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200'e çıktı.

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gelecek Partisi'nden istifa eden Nihal Olçok: Erdoğan çağırsın Fizan'a bile giderim
16:12 Ünlü oyuncu Chrissy Teigen'in galada fermuarı patladı
16:01 Emre Kocadağ seçime girmedi! Beşiktaş'ta iki başkan adayı var
15:28 Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Beren Saat, pozlarıyla beğeni topladı
15:30 İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum
15:25 Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti
15:23 Filistin Başbakanı: İsrail'in Gazze'nin güneyinde geçici mülteci kampı kurulması teklifini reddettik
15:15 TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak
15:10 İsrail'in abluka altına aldığı hastanede bebekler ölümü bekliyor
15:01 İşte ülke ülke erkeklerin emeklilik yaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 16:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement