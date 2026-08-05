Bolat ve İspanya Ekonomi Bakanı Madrid'de görüştü - Son Dakika
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Bolat ve İspanya Ekonomi Bakanı Madrid'de görüştü

Bolat ve İspanya Ekonomi Bakanı Madrid\'de görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Madrid'de İspanya Birinci Başbakan Yardımcısı Carlos Cuerpo Caballero ile görüştü. Görüşmede ikili ticaretin artırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve JETCO toplantısı ele alındı. Ticaret hacmi hedefi 25 milyar dolar.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İspanya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo Caballero ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo Caballero ile bir araya geldi. Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği içerisindeki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan İspanya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Madrid'de İspanya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Sayın Carlos Cuerpo Caballero ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, stratejik ortağımız, dost ve müttefik ülke İspanya ile, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Mevcut ekonomik ortaklığımızı daha da ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik ve bu doğrultuda Türkiye-İspanya 4'üncü Dönem JETCO Toplantısı'nın önümüzdeki sonbaharda Madrid'de, her iki ülkeden iş dünyasının güçlü katılımıyla düzenlenmesi konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiğini kaydeden Bakan Bolat, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin önemli gündem başlıklarından birini oluşturduğunu vurguladı. Bolat, "Bu çerçevede, AB üyesi ülkelerle güçlü ekonomik entegrasyonumuzun temelini oluşturan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve daha etkin işlemesine yönelik beklentilerimizi paylaştık. Kamu alımlarının, ekonomik iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşıyabilecek öncelikli alanlardan biri olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin son dönemde hayata geçirdiği ticaret, rekabet ve sanayi politikalarını değerlendirdik. Bu politikaların Türkiye'yi de kapsayıcı bir yaklaşımla şekillendirilmesinin, hem AB'nin rekabet gücüne hem de Avrupa'nın ekonomik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladık. Görüşmemiz vesilesiyle, İspanya'yı FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ettik. Son dönemde İspanya'da meydana gelen orman yangınlarından duyduğumuz üzüntüyü ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçte dost ve müttefik İspanya'ya verdiği güçlü desteği bir kez daha teyit ettik" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin, Avrupa Birliği içindeki dördüncü büyük ticaret ortağı olan İspanya ile ikili ticaret hacmini gecen yılki yıllık 20,5 milyar dolardan, orta vadede yıllık 25 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerin aktararak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde, Türkiye ile İspanya arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın, iş dünyamızın ortaya koyduğu yenilikçi girişimler ve karşılıklı güven temelinde, önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bolat ve İspanya Ekonomi Bakanı Madrid'de görüştü - Son Dakika

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