Tompkins savcısı Cornell\'deki toplu tecavüz iddiası için yeniden soruşturma açacak

New York eyaleti savcıları, 2024 yılında Cornell Üniversitesi'nde bir kadının toplu tecavüz iddiasıyla ilgili ceza soruşturmasını yeniden açacaklarını söyledi.Söz konusu kadın, 16 Eylül 2026'da üniversitedeki bir öğrenci birliği binasında uyuşturucu verilerek birden fazla kişi tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla dava açtı.Tompkins County Bölge Savcısı Matthew Van Houten, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, "uygun suçlamalar belirlendiğinde, mümkün olan en nesnel ve tarafsız şekilde" davanın yargıya açılacağını söyledi.Cornell Üniversitesi ise davanın büyük jüri önüne getirilmesini desteklediğini belirterek "üniversitenin olaya karışanlar hakkında sonuç doğuran cezalar uygulamadığı yönündeki herhangi bir iddia yanlıştır" açıklamasını yaptı.Mahkeme belgelerinde Jane Doe ismiyle geçen kadın, açtığı davada, 19 Ekim 2024 gecesi Cornell'in Chi Phi öğrenci birliğinden yedi erkeğin, alkol ve ketamin etkisi altındayken kendisine saldırdığını ifade ediyor. Jane Doe, olay sırasında kendinde olmadığını ve rıza gösterme kabiliyetinin bulunmadığını belirtti.Olayı 8 Kasım 2024'te Cornell Üniversitesi Polis Departmanı'na bildirdiğini söyledi. Dava dosyasında ayrıca Snapchat'teki bir öğrenci birliği grup sohbetinden olduğu belirtilen bir görüntü de yer alıyor.Bu görüntüde, bir erkek diğer üyelere Jane Doe ile olası bir cinsel ilişki hakkında kaba ifadelerle bilgi veriyor.Bölge savcısı Van Houten 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, iki yıl önce kadının yetkililere verdiği ifadedeki kanıtların dava açmak için yasal eşiği karşılamadığını söyledi.Davayı büyük jüriye götürmeye hazırlanırken daha fazla bilgi edinmek için Jane Doe ve avukatlarıyla iletişime geçtiğini söyledi.ABC News'e verdiği röportajda savcı Van Houten, Snapchat mesajlarının "kaba ve müstehcen" olduğunu ancak "Jane Doe'nun olanlara rıza gösterip göstermediği konusuyla hiçbir ilgisinin olmadığını" söyledi."Büyük jüri bunu genel tablonun bir parçası olarak değerlendirecek" dedi.ABD hukuk sisteminde, savcılar delilleri ve tanıklıkları değerlendirmek ve nihayetinde bunların cezai suçlamaları hak edip etmediğine karar vermek üzere büyük jüriyi topluyor.Van Houten açıklamasında, Jane Doe'nun iddia edilen saldırıdan sonra 2024 yılında Cornell Üniversitesi Polis Departmanı'na verdiği ifadeden bahsetti.Bu ifadenin davada ortaya konan iddialardan farklı olduğunu belirtti.Van Houten "Jane Doe'nun Kasım 2024'te verdiği yeminli ifadesinde, rızası dışında uyuşturulduğu veya toplu tecavüze uğradığı iddia edilmemiştir" dedi."Aksine, Jane Doe'nun ifadesi, uyuşturucu kullanımı ve cinsel davranışlara katılımının gönüllü, bilinçli ve rızaya dayalı olduğunu belirtmektedir" sözlerini ekledi.Van Houten ayrıca, Jane Doe'nun avukatlarının kendisine "ilk ifadesinin yanlış olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini" ya da "dava açmama kararını yeniden gözden geçirmesini istemediklerini" de sözlerine ekledi.Daha sonra, "cinsel saldırıya uğrayan mağdurların, başlarına gelenleri tam olarak kavrayabilmeleri ve anlayabilmeleri için yıllarca terapi ve iyileşme sürecine ihtiyaç duyabilecekleri gerçeğini" kabul etti.BBC, Jane Doe'nun avukatı Thomas Giuffra ile iletişime geçti. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'nin elde ettiği 28 Eylül'den bir açıklamada Giuffra şunları söyledi: "[Jane Doe] saldırıdan sonraki günlerde travma geçirmişti, hissizdi ve yaşananların dehşetini kabullenemiyor veya işlevini yerine getiremiyordu. Kendini koruma modundaydı."Giuffra, Jane Doe'nun ilk şikayetini alan memur dışında kimseyle konuşmadığını belirterek şunları ekledi: "En azından birkaç kez sorgulanmasını, kolluk kuvvetleri tarafından delil toplanmasını ve bir dava açılmasını beklerdim. Bu, ciddi suç soruşturmaları için normal bir süreçtir."Savcılığın açıklamalarından edindiğim savunmacı tavır, başarısız olduklarını kabul ettiklerini ve bunları mazur göstermeye çalıştıklarını düşündürüyor".Jane Doe, açtığı hukuk davasında Cornell'in kendisini korumadığını ve olaya karışan erkekleri yeterince cezalandırmadığını, onlara "davranışlarını hafifletme fırsatı verildiğini" iddia etti. Dava dilekçesinde, Jane Doe'nun olay ve üniversitenin olayı ele alış biçimi nedeniyle "ciddi duygusal ve psikolojik sıkıntı ve fiziksel yaralanma" yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca olayın okulda hızla yayıldığı ekleniyor. Söz konusu hukuk davasının görüşülmesi için ilk duruşma 23 Ekim'de New York Manhattan'da yapılacak.Kasım 2024'te Cornell Üniversitesi, "Chi Phi öğrenci birliği binasında yaşanan ciddi ve son derece rahatsız edici uyuşturucu kullanımı ve cinsel şiddet iddiaları" hakkında kamuoyuna bir açıklama yaptı. Kampüs polis departmanının soruşturma başlattığını ve Chi Phi öğrenci birliğinin şubesinin kapatıldığı ve "birkaç öğrencinin" de uzaklaştırıldığını belirtti.Cornell ayrıca, federal hükümetten fon alan okullarda cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan IX. madde kapsamında bir iç soruşturma ve bir insan hakları soruşturması başlattığını da belirtti.Cornell Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Chi Phi öğrenci birliğinin bu şubesinin hala yasaklı.Üniversite 28 Eylül'de Jane Doe'nun iddia edilen failleri yeterince soruşturmadığı veya cezalandırmadığı yönündeki iddiasını reddetti.Üniversite yaptığı açıklamada, meselenin "eğitimli öğretim üyeleri ve personelden oluşan bir panele" havale edildiğini ve panelin "Cornell'den uzaklaştırma ve askıya alma da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar" uyguladığını belirtti.Dava dilekçesinde adı geçen kişilerden birinin avukatı olan Jeremy Saland iddiaları reddetti.Saland, müvekkilinin "Snapchat'te olgunlaşmamış bir yorum yaptığını" kabul etti. Ancak "başka hiçbir şey yapmadığını" belirtti. Saland, müvekkilinin "cinsel bir aktivitede bulunmadığını, davacıya hiçbir şekilde dokunmadığını ve ketamin kullanmadığını" söyledi.Davanın yeniden açılacağının duyurulmasının ardından olay ulusal çapta dikkat çekti. Aralarında oyuncu Florence Pugh ve ABD milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez'in de bulunduğu birçok ünlü isim konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili olarak Jane Doe ile davadaki sanıklardan biri arasında geçtiği anlaşılan ek kısa mesajlar da ortaya çıktı.CBS News New York tarafından görülen mesajlar, iddia edilen saldırıdan iki gün sonra gönderilmiş. CBS'in elde ettiği ekran görüntülerine göre mesajlardan birinde, erkeklerden biri "olayların gidişatı" için özür diliyor.Hafızasının "biraz bulanık" olduğunu söyleyen kişi, kendisinin ve başka bir erkeğin, işler kontrolden çıkmadan önce "olayı sonlandırıp insanları dışarı çıkaramayacak kadar" sarhoş olmalarından dolayı kötü hissettiklerini ifade ediyor.Mesajlaşmadaki kadın ise hafızasının da "çok bulanık" olduğunu ve hepsinin alkollü olduğunu söylüyor.Kadın ayrıca, "cinsel şeylerin hiçbirinin yasa dışı olmadığını", hem onunla hem de başka bir erkekle birlikte olmaktan hoşlandığını yazıyor. Yeniden birlikte esrar içmelerini öneren kadın, ancak bu kez "ekstra 5 milyar erkek ve ketamin olmadan" ifadesini kullanıyor.Jane Doe'nun avukatı Thomas Giuffra, CBS News'e yaptığı açıklamada, söz konusu mesajların Cornell Üniversitesi'nin IX. madde sürecinde sunulduğunu anladığını söyledi.Süreçte panelin, mesajlar gönderildiğinde "Doe'nun inkar halinde olduğunu kabul ettiğine" inandığını ekledi.Giuffra, bu kişinin üniversiteden uzaklaştırılmış olmasının, üniversitenin bu mesajları önemli görmediğini düşündürdüğünü de söyledi.Öğrenci gazetesi The Cornell Daily Sun'ın baş editörü Sophia Dasser, BBC'ye verdiği demeçte, kampüste öfke ve şokun yanı sıra ABD genelinden "muazzam bir dayanışma dalgası" olduğunu söyledi.Gazetenin yayın kurulu, davada adı geçen kişilerin isimlerini yayımladı ve haber yapma ve çözüm süreçlerinin bağımsız, üçüncü bir tarafça incelenmesi çağrısında bulundu.Dasser, "Bence hayal kırıklığının büyük bir kısmı, öğrencilere bu dava hakkında son iki yılda ne kadar az bilgi verildiğinden ve IX. madde sürecinin hiç şeffaf olmamasından kaynaklanıyor" dedi. Diğer üniversitelerin kampüsteki cinsel saldırılarla ilgili anonim sonuçları, yaptırımları ve süreç sonuçlarını kamuoyuna açıkladığını, ancak Cornell Üniversitesi'nin bunu yapmadığını belirtti."Dolayısıyla tek istediğimiz, öğrenci topluluğuna, özellikle de üniversitenin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu öğrenci topluluğuna karşı gerçek ve tam bir şeffaflıktır" dedi.Cornell'in bulunduğu New York eyaletinin Ithaca kenti belediye başkanı, öğrenci etkinlikleri ve özel etkinliklere yönelik tüm izinlerin askıya alınması çağrısında bulundu.Bu duraklatma kararı, üniversite "cinsel şiddet suçlarını önlemeye ve bu suçların faillerini yargılamaya yönelik protokollerini gözden geçirip değerlendirene" kadar geçerli olacak.Üniversite 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, kampüs içi cinsel saldırılarla ilgili bir görev gücünün 2025 yılında kurulduğunu ve bu görev gücünün uygulamaya konulan veya geliştirme aşamasında olan tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Rapora göre, 2025 yılında yapılan bir okul anketi, lisans düzeyindeki kadın öğrencilerin %35'inin ve erkek öğrencilerin %8'inin Cornell'de geçirdikleri süre boyunca cinsel saldırıya maruz kaldıklarını ortaya koydu. Raporda, cinsel saldırılarla mücadele konusunda uzun bir süredir yapılan çalışmalara rağmen, cinsel saldırı oranlarının "sürekli olarak yüksek kaldığı" belirtildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .