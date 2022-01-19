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Tonga'da yanardağ patlaması: 4 gündür ülkeyle iletişim kurulamıyor, kritik hattın tamiri 4 hafta sürebilir - Son Dakika
BBC

Tonga'da yanardağ patlaması: 4 gündür ülkeyle iletişim kurulamıyor, kritik hattın tamiri 4 hafta sürebilir

19.01.2022 13:51
Tonga'da yanardağ patlaması: 4 gündür ülkeyle iletişim kurulamıyor, kritik hattın tamiri 4 hafta sürebilir

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı'na göre Tonga'da yaşanan volkanik patlama sonucunda hasar gören denizaltı kablosunun tamir edilmesi "en az dört hafta sürebilir.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Tonga'da en az üç kişinin ölümüne neden olan volkanik patlama ve onu izleyen tsunami sonucu hasar gören denizaltı kablosunun tamirinin en az 4 hafta sürebileceğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, ABD'deki kablo üreticisi SubCom'un yaklaşık 50 bin kilometre uzunluğundaki kablonun tamiri için Tonga Cable isimli ve Tonga merkezli telekomünikasyon şirketi ile birlikte çalıştığını bildirdi.

Digicel isimli telekomünikasyon şirketinin bugün içinde telefon görüşmeleri ve SMS iletişimine izin verecek geçici bir 2G bağlantısı kurması bekleniyor. Ancak bu bağlantının "düzensiz ve sınırlı" olması bekleniyor.

Cumartesi günü Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan Hunga Tonga Yanardağı'ndaki patlamanın ardından tsunami de meydana gelmiş, bazı yerleşim alanları su altında kalmıştı.

Patlamanın ardından Tonga'da telefon hatları ve internet kesik.

Pasifik Okyanusu'ndaki ülkeyle iletişim kurulamıyor.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "SubCom isimli kablo üreticisine göre Tonga'daki kablo hasarının tamir edilmesi en az dört hafta sürebilir" dedi.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'daki büyükelçilik binalarında bulunan uydu telefonları sayesinde ülkeyle sınırlı şekilde iletişim kurulmuş olsa da, ülke dışında yaşayan Tongalılar kaygıyla sevdiklerinden haber bekliyor.

Pasifik ada ülkelerinde iletişim kanalları önemli

Tonga'nın bu önemli denizaltı kablosu ilk defa hasar görmüyor.

2019 yılında beklenmeyen olumsuz hava koşulları, 100 bin nüfusu olan ülkede yine telefon ve internet hattının kesilmesine yol açmıştı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Pasifik İşleri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Amanda Watson, Pasifik ada ülkeleri için telekomünikasyon ve internet erişiminin ne kadar önemli olduğunu, birçoğunun sadece tek bir kablodan faydalanabildiğini söyledi.

Watson, "Her ülkenin, kabloların hasar görmesi durumunda yedek olarak kullanılacak bir kablosu daha olmalı" dedi.

Kül yığını temizleniyor

Tonga hükümeti tarafından "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak tanımlanan patlama, ülkenin büyük kısımlarının yoğun kül tabakasıyla kaplanmasına neden oldu. Bu da Yeni Zelanda'dan yardım için gönderilecek uçakların iniş yapmasını engelledi.

Yeni Zelanda yetkililerine göre, gönüllüler ve kurtarma ekipleri, Tonga'nın en büyük havalimanının iniş pistini ellerindeki kürek ve el arabalarıyla temizlemek için durmadan çalışıyor. Havalimanının bugün içinde tamamen temizlenmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) bölge temsilcisi Jonathan Veitch, ülkenin en büyük adası olan Tongatapu Adası'ndaki kül yığınını temizlemenin zor olduğunu, ancak durumun iyi ilerlediğini ve gün içinde uçuşların başlayabileceğini umduğunu söyledi ve devam etti:

"Salı günü çalışıyor durumda olmasını bekliyorduk, ancak bölgeye kül yağmaya devam ediyor, o yüzden henüz tamamen temizlenemedi."

Veitch aynı zamanda Yeni Zelanda ve Avustralya'nın bögeye çok hızlı bir şekilde deniz suyunu artıma işlevselliğine sahip özel askeri gemiler temin etmesini kutladı.

Veitch, adalarda "çok zor" bir durum ile karşı karşıya olunduğunu, gemilerin "önemli miktarda temiz su ve kişisel hijyen malzemeleri getirdiğini" ekledi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Tonga hükümetinin Çarşamba günü HMNZS Wellington ve HMNZS Aotearoa isimli iki geminin varışını kabul ettiğini açıkladı.

Gemilerin Tonga'ya Cuma günü varması bekleniyor.

Bazı yetkililer de, ilk vakasını geçen Ekim ayında tespit eden adada, dış yardım faaliyetleri sonucu Covid'in yayılmasından kaygı duyduklarını söyledi.

Tonga'da yanardağ patlaması: 4 gündür ülkeyle iletişim kurulamıyor, kritik hattın tamiri 4 hafta sürebilir
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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Tonga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tonga'da yanardağ patlaması: 4 gündür ülkeyle iletişim kurulamıyor, kritik hattın tamiri 4 hafta sürebilir - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Tonga'da yanardağ patlaması: 4 gündür ülkeyle iletişim kurulamıyor, kritik hattın tamiri 4 hafta sürebilir - Son Dakika
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