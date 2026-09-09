Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri - Son Dakika
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Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

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Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. A20 Pro çipi, geniş katlanabilir ekran, Apple Pencil ve Touch ID desteğiyle gelen model, Türkiye'de 16 Ekim'de ön siparişe açılacak. 230 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak iPhone Duo'nun en pahalı versiyonu ise 336 bin TL olacak.

iPhone ailesinde yeni bir dönem başladı. İlk katlanabilir model iPhone Duo, pasaportu andıran kitap tipi tasarımı ve geniş iç ekranıyla tanıtıldı. Cihaz kapalıyken klasik telefon formunda kullanılabilirken açıldığında çok daha geniş bir çalışma alanı sunuyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

iPhone Duo modeli 16 Ekim tarihinde ülkemizde ön siparişe açılacak. iPhone Duo modeli 230 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En pahalı modelin fiyatı ise 336 bin TL.

<a class='keyword-sd' href='/apple/' title='Apple'>Apple</a> ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

7,6 İNÇLİK KATLANABİLİR EKRAN

iPhone Duo'nun iç kısmında 7,6 inçlik geniş ekran bulunuyor. Katlanabilir yapıya göre uyarlanan iOS sayesinde cihaz, ekranın katlanma durumuna göre arayüzünü değiştirebiliyor ve aynı anda birden fazla uygulamayla çalışmayı kolaylaştırıyor.

Model ayrıca Apple Pencil desteği sunuyor. Böylece geniş iç ekran üzerinde not alma, çizim yapma ve farklı uygulamalarla çalışma imkanı sağlanıyor.

Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

TOUCH ID GERİ DÖNDÜ

Yeni modelle birlikte Touch ID de iPhone ailesine geri döndü. Parmak izi sensörü cihazın güç düğmesine entegre edildi. iPhone Duo, beyaz ve lacivert olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

A20 PRO ÇİPİYLE GELİYOR

iPhone Duo, gücünü A20 Pro çipinden alıyor. Katlanabilir ekran için geliştirilen yazılım özellikleri sayesinde özellikle çoklu görev kullanımında daha geniş bir çalışma alanı sunuluyor.

Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

44 SAATE KADAR VİDEO OYNATMA

Pil tarafında iPhone Duo, 44 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Model dünya genelinde yalnızca eSIM desteğiyle kullanılabilecek.

Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

48 MEGAPİKSEL ANA KAMERA

iPhone Duo'nun kamera sisteminde 48 megapiksel ana kamera bulunuyor. Katlanabilir tasarım sayesinde kullanıcılar ana kamerayı selfie çekimleri için de kullanabilecek.

Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

İç ekranda ise ekranın altına yerleştirilen bir kamera bulunuyor. Apple ayrıca katlanabilir modele özel yeni kılıflarını da tanıttı.

Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

IPHONE DUO'NUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

1999 dolarlık başlangıç fiyatı, 7,6 inçlik katlanabilir ekran, A20 Pro işlemci, Apple Pencil desteği, Touch ID ve katlanabilir ekrana özel çoklu görev özellikleri iPhone Duo'nun öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor. Cihazın ekranı çizilme ve yansımalara karşı da güçlendirildi.

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika iPhone Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fero Fero:
    Türkiye fiyatı 300.000TL hazır olun 3 0 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    1 milyon tl olacak çünkü tl karşılığı yok 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri - Son Dakika
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