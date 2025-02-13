Trudeau: Kanada\'nın 51\'inci Eyalet Olma İhtimali Geçersiz

Dünya

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, " Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olacağına ilişkin tartışmalar en başından geçersizdir. Böyle bir şey asla olmayacak" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu .ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın 51'inci eyalet olacağına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Trudeau, "Kanada'nın 51'inci eyalet olacağına ilişkin tartışmalar en başından geçersizdir. Böyle bir şey asla olmayacak. Ancak ABD Başkanının söylediklerini ciddiye almalı ve Kanada'yı savunurken bunu da göz önünde bulundurmalıyız. En başından beri açık ve net bir şekilde söylediğim üzere, Kanada'nın 51'inci eyalet olması yönünde en küçük bir ihtimal dahi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.